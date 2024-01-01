Из думы Екатеринбурга увольняют «серого кардинала»

Мэр Орлов пошел на риск перед президентскими выборами

02 января 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Алексей Ситник (слева) работает в думе больше 20 лет. На фото также Игорь Володин (бывший председатель) и Анна Гурарий (действующий) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В обновленной в 2023 году думе Екатеринбурга готовится громкая отставка. Свой пост покинет глава аппарата Алексей Ситник — человек, последние пять лет фактический управлявший представительным органом. О кадровом решении URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии и думе. Кто должен занять место Ситника, уже известно. Фамилия преемника (а точнее, преемницы) указывает на то, что мэр Алексей Орлов берет на себя риск перед выборами-2024. Ситник работает в думе больше 20 лет, начинал с самого низа — главным специалистом. Должность руководителя аппарата он занял сразу после выборов 2018 года, по итогам которых большинство в думе получила большая прогубернаторская коалиция, координировавшаяся (по просьбе главы региона Евгения Куйвашева) миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Ситник сменил Светлану Григорьеву, соратницу Владимира Тунгусова, на тот момент только уволенного с поста вице-губернатора — за попытку в обход Куйвашева удержать контроль над думой. Тот факт, что отставка Григорьевой была одним из первых решений новой городской власти, безусловно, демонстрирует значимость этой позиции. Отставка Алексея Ситника намечена на конце января-начало февраля. Впрочем, его позиция пока неясна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситник ее подтвердил. Пока Володин, не особо интересовавшийся муниципальным правом (как и масса других депутатов), и его соратники были сосредоточены на конфликте сначала с администрацией Александра Высокинского, а потом — ближе к концу созыва — Алексея Орлова, Ситник обеспечивал нормальное функционирование думы, а где-то и сдерживал «ястребов». При этом, хоть по должности и вынужден был быть архитектором некоторых решений, пытался дистанцироваться от политических войн. Считается, что на этой почве у него и ухудшились отношения с Володиным, ожидавшим от Ситника помощи на выборах в думу 2023 года. Источник агентства, близкий к мэрии, утверждает, что к мысли, что новой думе, сформированной в основном в интересах Орлова, потребуется другой руководитель аппарата, пришли сам Орлов и его доверенный заместитель Марина Фадеева (управделами администрации). Якобы после того, как стало понятно, что новым председателем думы будет Анна Гурарий, совсем не имевшая на тот момент политического опыта. По одной версии, отставку проводит Марина Фадеева (слева), по другой — это инициатива Анны Гурарий Фото: Илья Московец © URA.RU «Гурарий рядом нужен человек, который будет тратить много времени на то, чтобы ее направлять, эффективно консультировать. Ситник — профессионал, но это задача не совсем для него. Поэтому Гурарий было сказано, что [Ситника] надо менять», — описал версию собеседник. Начался кастинг. Важным условием при подборе кандидатур со стороны Орлова и Фадеевой была лояльность соискателя им, Гурарий и больше никому. Поэтому все попытки некоторых представленных в думе групп влияния предложить своего человека якобы провалились. «Не только Орлов-Фадеева, но и сама Гурарий прекрасно понимает, что желающих влиять на нее достаточно», — рассказал источник. Статья по теме «Депутаты пытались найти мои слабости» Согласно его версии, так в списках и появилась Лилия Белоблоцкая — замглавы Железнодорожного района по политике. С одной стороны, у нее солидный бюрократический опыт (при Орлове Белоблоцкая даже несколько месяцев руководила районом с приставкой «и. о.»), она хорошо знакома мэру и Фадеевой, с другой — знакома Гурарий. А собеседник, близкий к думе, заявил URA.RU, что решение о замене Ситника на Белоблоцкую приняла именно Гурарий. И эта версия сложнее. Якобы Гурарий, постепенно расширяющая субъектность, сыграла на опережение: видя, что сразу несколько кланов заинтересованы в отставке руководителя аппарата и вот-вот выдвинут своих протеже, напрямую предложила Орлову кандидатуры, и тот согласовал. Одним из бенефициаров рокировки будет Виталий Першин Фото: Илья Московец © URA.RU Оба собеседника при этом утверждают, что с Ситником у Гурарий разговора пока не было. На это может указывать и его комментарий корреспонденту. «Я полностью сосредоточен на том, чтобы работать на думу и председателя. Если будут какие-либо предложения, я их рассмотрю. Но не уверен, что-то, что вы мне сейчас говорите, правда», — заявил Ситник. Эти же два источника сообщили, что Ситнику будет предложено занять место Белоблоцкой в администрации Железнодорожного района. Рокировка, по словам одного из собеседников, нравится Орлову тем, что разрешает давний конфликт: известно, что против Белоблоцкой настроен ее начальник Виталий Першин. Он, по слухам, давно ищет способ от нее избавиться. Однако складывается угроза, что повышение Белоблоцкой прямо перед президентскими выборами сделает их результат в Железнодорожном районе непредсказуемым: у Ситника, если он согласится на бесконфликтный уход, будет слишком мало времени, чтобы вникнуть. Источник агентства, близкий к мэрии, подтвердил, что такой риск существует, но отметил, что по разработанному сценарию до марта Белоблоцкая «будет помогать коллегам». Сама Белоблоцкая от комментариев воздержалась. Дозвониться до Фадеевой и Гурарий вечером 2 января не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В обновленной в 2023 году думе Екатеринбурга готовится громкая отставка. Свой пост покинет глава аппарата Алексей Ситник — человек, последние пять лет фактический управлявший представительным органом. О кадровом решении URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии и думе. Кто должен занять место Ситника, уже известно. Фамилия преемника (а точнее, преемницы) указывает на то, что мэр Алексей Орлов берет на себя риск перед выборами-2024. Ситник работает в думе больше 20 лет, начинал с самого низа — главным специалистом. Должность руководителя аппарата он занял сразу после выборов 2018 года, по итогам которых большинство в думе получила большая прогубернаторская коалиция, координировавшаяся (по просьбе главы региона Евгения Куйвашева) миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Ситник сменил Светлану Григорьеву, соратницу Владимира Тунгусова, на тот момент только уволенного с поста вице-губернатора — за попытку в обход Куйвашева удержать контроль над думой. Тот факт, что отставка Григорьевой была одним из первых решений новой городской власти, безусловно, демонстрирует значимость этой позиции. Ситник ее подтвердил. Пока Володин, не особо интересовавшийся муниципальным правом (как и масса других депутатов), и его соратники были сосредоточены на конфликте сначала с администрацией Александра Высокинского, а потом — ближе к концу созыва — Алексея Орлова, Ситник обеспечивал нормальное функционирование думы, а где-то и сдерживал «ястребов». При этом, хоть по должности и вынужден был быть архитектором некоторых решений, пытался дистанцироваться от политических войн. Считается, что на этой почве у него и ухудшились отношения с Володиным, ожидавшим от Ситника помощи на выборах в думу 2023 года. Источник агентства, близкий к мэрии, утверждает, что к мысли, что новой думе, сформированной в основном в интересах Орлова, потребуется другой руководитель аппарата, пришли сам Орлов и его доверенный заместитель Марина Фадеева (управделами администрации). Якобы после того, как стало понятно, что новым председателем думы будет Анна Гурарий, совсем не имевшая на тот момент политического опыта. «Гурарий рядом нужен человек, который будет тратить много времени на то, чтобы ее направлять, эффективно консультировать. Ситник — профессионал, но это задача не совсем для него. Поэтому Гурарий было сказано, что [Ситника] надо менять», — описал версию собеседник. Начался кастинг. Важным условием при подборе кандидатур со стороны Орлова и Фадеевой была лояльность соискателя им, Гурарий и больше никому. Поэтому все попытки некоторых представленных в думе групп влияния предложить своего человека якобы провалились. «Не только Орлов-Фадеева, но и сама Гурарий прекрасно понимает, что желающих влиять на нее достаточно», — рассказал источник. Согласно его версии, так в списках и появилась Лилия Белоблоцкая — замглавы Железнодорожного района по политике. С одной стороны, у нее солидный бюрократический опыт (при Орлове Белоблоцкая даже несколько месяцев руководила районом с приставкой «и. о.»), она хорошо знакома мэру и Фадеевой, с другой — знакома Гурарий. А собеседник, близкий к думе, заявил URA.RU, что решение о замене Ситника на Белоблоцкую приняла именно Гурарий. И эта версия сложнее. Якобы Гурарий, постепенно расширяющая субъектность, сыграла на опережение: видя, что сразу несколько кланов заинтересованы в отставке руководителя аппарата и вот-вот выдвинут своих протеже, напрямую предложила Орлову кандидатуры, и тот согласовал. Оба собеседника при этом утверждают, что с Ситником у Гурарий разговора пока не было. На это может указывать и его комментарий корреспонденту. «Я полностью сосредоточен на том, чтобы работать на думу и председателя. Если будут какие-либо предложения, я их рассмотрю. Но не уверен, что-то, что вы мне сейчас говорите, правда», — заявил Ситник. Эти же два источника сообщили, что Ситнику будет предложено занять место Белоблоцкой в администрации Железнодорожного района. Рокировка, по словам одного из собеседников, нравится Орлову тем, что разрешает давний конфликт: известно, что против Белоблоцкой настроен ее начальник Виталий Першин. Он, по слухам, давно ищет способ от нее избавиться. Однако складывается угроза, что повышение Белоблоцкой прямо перед президентскими выборами сделает их результат в Железнодорожном районе непредсказуемым: у Ситника, если он согласится на бесконфликтный уход, будет слишком мало времени, чтобы вникнуть. Источник агентства, близкий к мэрии, подтвердил, что такой риск существует, но отметил, что по разработанному сценарию до марта Белоблоцкая «будет помогать коллегам». Сама Белоблоцкая от комментариев воздержалась. Дозвониться до Фадеевой и Гурарий вечером 2 января не удалось.