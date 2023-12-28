«Депутаты пытались найти мои слабости»

Новый спикер думы Екатеринбурга — о старте во власти и сорванной задумке ректора УрФУ

29 декабря 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

Анна Гурарий — первый в истории Екатеринбурга спикер-женщина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новый председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий — героиня главной политической сенсации 2023 года — прервала молчание, пережив естественный стресс первых недель. URA.RU она рассказала не только о текущих и стратегических планах, но и о том, кто благословил ее на поход в политику (версия Гурарий кардинально отличается от описанных агентством ранее), о роли мужа-чиновника в ее карьере. И интригах, с которыми уже столкнулась. О том, что 33-летняя Гурарий, которой всю кампанию по выборам в думу прочили максимум комиссию по образованию, будет главным депутатом, стало известно 12 сентября, через два дня после голосования. 13-го ее согласовала кадровая комиссия «Единой России», но официальное назначение состоялось лишь спустя месяц, 13 октября. В тот же день URA.RU подробно описало путь Анны Гурарий (фамилия до замужества — Синицына): как она вместе с родителями переехала в Среднеуральск (город-спутник Екатеринбурга) и вернулась в столицу, чтобы учиться, делала первые шаги в университете и выросла до декана департамента политологии и социологии. В своем кабинете Анна Гурарий ничего не меняла — только кресло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Но сама Анна подробных комментариев тогда не давала, отклоняла десятки журналистских запросов на интервью — просто потому, что еще не погрузилась в дела, не имела фактуры. А сейчас, говорит, вникла. Вот и согласилась на разговор. Он проходил в кабинете, в котором, вопреки устоявшейся аппаратной традиции, ничего Гурарий переделывать не стала. Из нового — только белое «кресло руководителя». — Экс-депутат Боровик пытается обжаловать итоги выборов, где вы победили. Переживаете? — Нет. Это дело отдельно взятого гражданина, который с чем-то не согласен. Он имеет право свое несогласие выражать. — Округ (№9, Кировский район — прим. ред.) вам достался непростой: в оппонентах — опытнейший интриган [депутат-«яблочник» Константин] Киселев, имеющий спонсорскую поддержку (от миллиардера Виталия Кочеткова — прим. ред.). Как вы вспоминаете эту кампанию? — С большим интересом. Для меня это был первый такой опыт во всех смыслах — интенсивный, насыщенный. Была шутка, что я резко из теоретика стала практиком. И, конечно, когда уже после итогов праймериз стало понятно, кто от других партий будет на моем округе, стало еще интереснее. Для меня кампания длилась с весны, и считаю, что результат — очень достойный. Особенно если посмотреть разницу между итогами праймериз (1384 голоса — прим. ред.) и выборов (3945 голосов, 41,02% — прим. ред.). Считаю, что не зря с весны посвящала этому каждый день. — Что все-таки запомнилось больше всего? Хорошее и плохое. На выборах Гурарий показала один из лучших результатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Из хорошего мне запомнилось желание людей общаться, потому что, честно признаюсь, был вопрос: вот я прихожу во двор, кто выйдет, какие это будут люди, как они будут себя вести, о чем спрашивать. Потому что я прекрасно понимаю, что я для всех человек новый. Общение было достаточно конструктивным, да, были исключения, они всегда случаются. Но то, что людям не безразлично место, где они живут, что они хотят вкладывать свое время в общение со мной и перемены вокруг себя, это прямо меня вдохновило. Из негативного… Вообще, я не склонна концентрироваться на чем-то плохом, но если именно в вашей формулировке, где-то методы борьбы [меня расстроили] … По моему мнению, не всегда со стороны конкурентов соблюдались принципы фейр-плей. Этот опыт, вероятно, сделал меня сильнее. — Говорят, избирателей настораживала молодая красивая девушка. И политтехнологам даже пришлось пойти на уловку — фотошопить ваши агитматериалы, «прибавлять возраст». Действительно была такая проблема? — Про фотошоп — это, наверное, какая-то легенда. Но тем не менее, риски были, потому что не совсем, если можно так сказать, ожидаемое лицо. Но, в общем и целом, я не только в этой кампании сталкивалась [с таким первоначальным отношением]. Была плюс-минус такая же реакция, когда я говорила, что декан факультета. Есть определенный образ декана, и он немого не стыкуется с моим (смеется). Выступления Евгения Куйвашева предопределили участие УрФУ в кампании, говорит Гурарий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Как ваше выдвижение [на выборы] происходило? — Стоит отмотать сильно назад. Если мы вспомним кампанию губернатора, Евгением Владимировичем был интересный термин озвучен: университет — это градообразующее предприятие. С ним нельзя не согласиться. Это 40 тысяч студентов, семь тысяч сотрудников, и это место, которое генерирует большое количество кадров не только для региональной, но и национальной экономики. И такое решение ученого совета — выдвинуть [во власть] представителя от УрФУ — выглядело логичным. — Так. Губернатор объявляет Екатеринбург студенческой столицей, говорит о «Кампусе» (якорный проект избирательной программы Евгения Куйвашева, предполагающий строительство новой инфраструктуры вуза в Новокольцовском микрорайоне и реализацию большой программы поддержки студенчества — прим. ред.). Дальше? — Когда на горизонте стала появляться кампания по выборам в гордуму, появился университет. — Предложение вам осенью поступило, как я понимаю. И был кастинг [внутри УрФУ]. — Это мне не известно. Предложение поступило не осенью, а весной — когда был ученый совет (формально он и выдвинул Гурарий на выборы от УрФУ — прим. ред.). — Неожиданно. — Вы говорите про кастинг, как он проходил, мне не известно, потому что я говорить могу только про себя… По слухам, помимо Анны Гурарий было еще несколько претендентов на то, чтобы сталь новым лицом УрФУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Когда вам впервые озвучили, что есть такая возможность — стать кандидатом? — Незадолго до ученого совета. Конец февраля-начало марта. — А кто вам озвучил предложение? — Виктор Анатольевич (Кокшаров, ректор — прим. ред.). — Кто помимо вас претендовал на выдвижение, вам известно? — Нет. Предложение пойти в политику озвучил Виктор Кокшаров, настаивает Гурарий Фото: Илья Московец © URA.RU — Почему вы согласились? Давно хотели в политику? — Нет. Но согласилась потому, что странно было бы отказываться от такой возможности, учитывая, какой факультет я возглавляла — политологии и социологии. И в принципе сама давно ориентировала студентов на то, чтобы они активно участвовали в разных мероприятиях, профильных форумах, применяли свои знания на практике благодаря проектному обучению, которое мы внедрили. Было бы странно при всем этом самой отказываться от участия в выборах. К тому же, у каждого из нас есть желание сделать свой город лучше, принести пользу и в общественной деятельности. — Вам объяснили, почему именно вы? — Нужен был человек, который, с одной стороны, может представлять молодежное сообщество (я еще пока попадаю в эту категорию — улыбается, прим. ред.), а с другой — имеет управленческий опыт. Муж Анны Гурарий Евгений работает в структуре администрации пезидента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — А с руководством или представителями «Синары» вы общались на этом этапе? Известно ведь, что компания поддерживает вуз (бывший глава Дмитрий Пумпянский руководит попечительским советом УрФУ — прим. ред.) и активно содействовала вашей победе. — Нет, [при выдвижении] я общалась только с Виктором Анатольевичем [Кокшаровым]. — С мужем (Евгением Гурарием — помощником уральского полпреда президента РФ — прим. ред.) советовались? Как отнесся он? — Было бы странно, если бы я не советовалась со своим супругом. Он меня поддержал. — Кстати, на старте [кампании] было популярным мнение, что он и причастен к вашему выдвижению. — Опять же, вспомню свой опыт деканства — все было так же. Но вероятно, это просто комфортная для общественности рамка восприятия. У него свой карьерный путь, у меня свой. Научным наставником Анны Гурарий был Анатолий Меренков Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Как вы тогда деканом стали [если он не влиял]? — К тому моменту (2020 год — прим. ред.) я уже девять лет отработала в университете. [Мой научный руководитель, тогдашний декан Меренков] Анатолий Васильевич решил сконцентрироваться на том, чтобы руководить диссертационным советом, продолжать плеяду кандидатов наук и докторов. И предложил вместо себя мою кандидатуру. Были и другие претенденты, но до подачи документов на конкурс дошла только я. — Мне все время говорят: внешность Гурарий обманчива, за ней скрывается непростой, жесткий характер. Вам приходилось его проявлять в вузе? Все-таки непростая среда, к тому же вам [тогда] всего 29 лет (так рано деканом в УрФУ никто не становился — прим. ред.). — Ну да, был интересный опыт. Когда я пришла [на место декана], младше меня были только лаборанты. Я прекрасно понимала, что да, я директор департамента, но не доктор наук, и определенные механизмы коммуникации с докторами наук подбирала. То есть это точно не авторитарный стиль управления. И со временем удалось завоевать авторитет. При Гурарий УрФУ стал центром внедрения «Основ российской государственности» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU — Чем вы больше всего гордитесь за время своего деканства? — Я бы выделила, что мне удалось вокруг себя сформировать команду единомышленников, и благодаря этому мы значительно перепрошили наши образовательные программы, от этого увеличилось количество студентов. Мы также стали участниками инициатив не только на региональном, но и федеральном уровне. Благодаря стараниям моей команды УрФУ стал опорно-методическим центром в УрФО по реализации курса «Основы российской государственности». Мы действительно приложили много сил, чтобы этот курс был в диалоговом формате, максимальном общении с ребятами, с ответами на вопросы. — Известно, что ваши родители никак не связаны с политикой: отец — инженер (сейчас живет в Москве и работает в сфере логистики — прим. ред.), мама — учительница, бухгалтер. Как на ваш поход в политику отреагировали они? Отговаривали? — Нет. Со стороны родителей всегда есть поддержка. Это очень важно. Вот, кстати, с кем я советуюсь, так это прежде всего с мамой. У нас с мужем двое детей, и когда возникают те или иные перспективы, я всегда спрашиваю: мам, ну что? «Ну конечно, помогу». И так гораздо спокойнее. Весной обсуждалось, что Анну Гурарий хотели снять с выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Возвращаясь к событиям весны. В апреле некоторые представители окружения губернатора добивались исключения из списка «согласованных» кандидатов от «Единой России» вас и еще нескольких человек. У вас были мысли, что все может закончиться, толком не начавшись? — Я всегда готова ко всему. Есть план действий с моей стороны, но я отдаю себе отчет в том, что могут быть корректировки, которые не зависят напрямую от меня. А что касается каких-то слухов и интриг, я о них не слышала, узнавала только из ваших публикаций. — Какие вам задачи при выдвижении ставил Кокшаров? — Стать голосом не только университета, но и в целом амбициозной молодежи Екатеринбурга. Ведь мы, хоть и говорим про УрФУ, учитываем, что у нас в городе колоссальная концентрация вузов и колледжей. Но в итоге все несколько изменилось относительно [этого] сценария, который был на старте. — 11 сентября, понедельник, вчера прошли выборы, вы победили. Что делали в тот день? Кулуарные беседы с первыми лицами спикер комментирует неохотно Фото: Илья Московец © URA.RU — Я пошла на работу, меня поздравили коллеги, было очень приятно. И дальше начала планировать образовательный процесс. Выборы выборами, а учебный год никто не отменял. — И звонок от губернатора… — Здесь вообще стоит сказать, что, если мы посмотрим на то, как выбирается председатель городской думы, это депутаты… — Мне кажется, политес можно опустить. Губернатор еще в ночь на 11-е говорил мне, что определится со спикером в течение трех дней (в итоге все вышло гораздо быстрее — прим. ред.). А 13 сентября, после того как вас согласовала кадровая комиссия «Единой России», мэр уже представлял вас как будущего спикера. — Без комментариев. Не забывайте, Евгений Владимирович возглавляет и партию [«Единую Россию» у нас в регионе], и выражает консолидированное мнение однопартийцев. — Окей. Когда впервые кто-то (!) вам сообщил, что есть вероятность, что вы будете спикером, ваша первая мысль? — Моя реакция на все возможности, которые предоставляются, всегда одинаковая: «Да, я попробую, да, мне интересно». — Вы не комментируете беседу с губернатором, но можете ли рассказать, какое напутствие получили от [мэра] Алексея Орлова? С ним в те дни вы неоднократно общались отдельно. Выборы спикера новой думы Екатернибурга переносились дважды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ?— Во-первых, хочу отметить, что с Алексеем Валерьевичем мы взаимодействовали и ранее. Благодарна ему за поддержку, включенность в избирательную кампанию, проблемные точки округа. Взять тот же самый дендрарий (на ул. Мира — прим. ред.): глава нашел время, погрузился. Сейчас мы утвердили бюджет, и я рада, что есть строка, которая как раз относится к парку. — Кто, кстати, придумал этот завирусившийся лозунг «Гурарий за дендрарий»? Вы или штаб? — Не любитель присваивать чужие победы себе. На то они и есть, политтехнологи, чтобы придумывать такие нестандартные решения. — И все-таки. Орлов как-то вас напутствовал? Какие были от него установки? — Задача от Алексея Валерьевича, его напутствия не только для меня, но и всех депутатов (причем от разных партий) понятны — максимально плодотворная работа на благо жителей и города. Он всегда открыт к диалогу, не только со мной. Потому что — опять же, возвращаясь к слову «конфликт» — конфликты не нужны, нужно искать компромисс. Если мы уходим в конфликты (с негативной коннотацией), ничего хорошего нет ни для администрации, ни для думы, а ключевое — для горожан. — Он [Орлов] или кто-то еще объясняли логику выбора вас? Алексей Орлов дал понять Гурарий, что дума под ее руководством не должна конфликтовать с мэрией Фото: Илья Московец © URA.RU — Я бы со своей стороны не комментировала никак эти кадровые решения. И если вы говорите про логику выбора. Глава города не имеет полномочий выбирать главу думы (смеется), но имеет все права высказывать свое мнение. — Когда только стало известно, что спикером будете вы, обсуждалось, что мэру пришлось обойти крупных бизнесменов, которые вкладывались в его победу на этих выборах — разъяснить, почему именно Гурарий. Чтобы погасить недовольство. Вы как-то почувствовали на себе негатив? — Честно, нет. Может быть, оттого что я прошла закалку в округе (смеется). — Между новостью о том, что вы возглавите думу, и официальным утверждением вас в должности, прошел месяц. Все это время звучали самые разные версии, почему процесс затянулся. Расскажите свою? — Вы уже сказали про кадровую комиссию [«Единой России»]. Как ни крути, мы здесь говорим про нового человека для всех. Что происходило внутри (то есть в кулуарах — прим. ред.), я искренне не знаю. — После кадровой комиссии была администрация президента [РФ]. Собеседования, тестирования… У Анны Гурарий было как минимум два собеседования с представителями АП Фото: Антон Белицкий — Тоже без комментариев. — А у вас в какой-то момент были мысли, что все сорвется? — Дума — это крайне живой, подвижный организм, все что угодно может произойти. Готова ли я (к позиции председателя — прим. ред.)? Считаю, что да. Расстраивалась ли я из-за того, что [первые] заседания [думы] переносились? Было бы странно рассуждать о чем-то до того, как меня выбрали коллеги-депутаты. — За этот месяц, то есть до того, как вас «выбрали коллеги-депутаты», говорят, вы повстречались едва ли не со всеми бизнесменами, контролирующими в этой думе голоса. Расскажете? — Таких встреч не было. Ну и вообще депутатов контролируют их избиратели. — То есть с вами не знакомились отдельно, не обсуждали правила игры? — Нет (смеется). — В новом созыве много амбициозных депутатов, с серьезным политическим опытом. В этой связи была (и остается) распространенной версия, что вашу роль попытаются сделать номинальной, отодвинуть на второй план. Я и сам в это поверил — когда, например, еще до вашего назначения стали делить кабинеты. Источники URA.RU ранее сообщали, что за месяц с новым спикером повстречались основные владельцы голосов в думе Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Я отсчитываю свою деятельность с 13 октября, не видела какого-либо нарушения политеса с этого момента. Я этим дорожу, пытаюсь сохранить диалог, который — пусть пока не со всеми одинаково интенсивный — с депутатами есть. Здесь стоит отталкиваться от того, кто и как понимает задачу председателя. Сказать, что я работаю здесь по принципу разделяй и властвуй, — нет. Сказать, что я придерживаюсь авторитарного стиля управления, — вообще нет. Я не приходила сюда с тем, что «вот сейчас буду командовать». Соответственно, я и не вижу попыток эту власть — если кто-то это так называет — пошатнуть. Мне ближе роль медиатора. — А за почти три месяца вам уже приходилось себя в ней проявлять, участвовать в конфликтах? — Если в такой формулировке, то да, конечно. — Вы про распределение должностей в комиссиях? Довольны остались не все кланы. Анна Гурарий, по ее словам, уже модерировала депутатские конфликты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — На то она и роль медиатора, что должна быть тихой (улыбается). — Мы уже обсудили ваш непростой характер. Вам приходилось его проявлять в думе? — Наверное, надо спрашивать у депутатов. — А кто-то из них уже пытался с вами с позиции силы общаться? — Пытались найти мои слабости. — Как это было? — Пусть это будет интригой. Вообще, когда человек новый, есть банальное любопытство, что это за человек, за какие веревочки стоит подергать, чтобы добиться результата. — Как вы на это реагировали? — С любопытством. — Что вас больше всего удивило, когда вы оказались в муниципальной власти? — Масштаб. Анну Гурарий в муниципальной власти удивил масштаб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Как поменялся ваш быт? Может, перестали находить время на спорт, сократилось время на детей… — Вы как будто за мной подглядываете (смеется). Если раньше я находила время на спорт, какую-то внерабочую и внесемейную часть жизни, сейчас с этим сложнее. График поменялся, потому что есть задача максимально быстро погрузиться [в дела думы]. При этом я стараюсь время, которое у меня всегда было на общение с детьми, сохранить. — Служебным авто часто пользуетесь? У вас во «ВКонтакте» постоянно вижу рилсы, записанные на улице. — Да, регулярно хожу по улицам. Нет спорта — хожу ногами. ?— Как вам уборка города? Председатель не стала критиковать чиновников за уборку города Фото: Илья Московец © URA.RU — Уборка и вообще городское хозяйство — дело непростое. Администрация справляется с текущей уборкой. Но ни один город в мире не может справиться с погодными катаклизмами за час. Условия, в которых сейчас мы находимся, тоже нельзя сбрасывать со счетов. И да, что-то, вероятно, может быть не на том уровне, который ожидается, но я вижу, что администрация действительно готова на диалог с жителями. Она слышит, берет в работу, что-то успевает быстрее, что-то чуть дольше. — В ноябре, когда появился проект бюджета, было обсуждение вашей зарплаты. Кто-то посмотрел в строку о содержании спикера и — конечно, ошибочно, — сделал вывод, что в месяц вы получаете 425 тысяч рублей. Назовете реальную зарплату? — А чего упрощать жизнь людям, пусть интересуются, ищут информацию. И еще, кстати, посмотрят, кто сколько налогов платит. — Это вы что имеете в виду? — Поисковики в помощь (улыбается). Все цифры известны и открыты. Просто нужно понимать, что из этих цифр до перечисления на карту еще вычитаются все необходимые налоги, а также ряд других выплат. Буквально на днях Алексею Орлову, Анне Гурарий и чиновникам подняли зарплаты. Интервью записывалось до этого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — В УрФУ вы по-прежнему лекции читаете? — Да, на условиях внешнего совместительства. «Социология организации» и «Профессиональные коммуникации» для магистров. И со следующего семестра будут «Маркетинг и стартап». Задача показать ребятам инструменты, которые они могут использовать для более качественной разработки продукта, понимания, какая у них целевая аудитория. — Уходя с должности в УрФУ, вы предложили кого-то на свое место? — Я не участвую в этом процессе [подбора нового декана], потому что сегодня достаточно много сильных кандидатов. — Но мнение-то у вас наверняка спросили. — Коллеги, которых я бы видела там [месте декана], на текущий момент перегружены. Соответственно, я никого не лоббировала и не предлагала. Эта страница перевернута. — Два месяца прошло [с момента вашего назначения]. Что-то успели в думе поменять? Кого-то уволили, может. — Нет. Мое мнение: два с половиной месяца — не срок, чтобы все перекраивать. Но я считаю, что наша деятельность — как отдельных депутатов, так и думы в целом — должна быть больше представлена в общественном пространстве. Депутатам рекомендовали больше рассказывать о своей работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Что вы имеете в виду? Пиар? — Надо рассказывать активнее о том, что мы делаем. А мы действительно делаем немало. Я имею в виду работу в округах, работу по отдельно взятым темам, работу с той же самой молодежью, с администрациями районов. Мы же не зря во время кампании собираем наказы. — То есть вы попросили депутатов, кто не очень активен в своих округах, почаще там бывать? — Скорее, больше об этом рассказывать. Снять [с горожан] право на незнание. Я точно знаю, что депутаты работают в округах, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы о нас больше говорили. Важно ломать стереотип, с которым я сталкивалась в округе, что депутат ничего не значит, ничего не решает, вообще бесполезный человек. — При этом глава одной из комиссий меня недавно прямо удивил. Со ссылкой на вас сказал, что, если раньше в открытом доступе можно найти запись любого заседания любой комиссии, то сейчас выкладывать их будут по усмотрению. Я и сам с этим столкнулся: не смог обнаружить запись с комиссии, где депутаты скандалили из-да условий работы. Действительно есть такое? Главы комиссий получили от председателя свободу. На фото — Александр Колесников, глава комиссию по горхозу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Если вспомнить, то трансляции появились в пандемию. Сегодня я не вижу необходимости в этом. Комиссия — это рабочая структура. Если председатели комиссий видят необходимость в трансляции, у них есть такая организационная возможность. Они сами решают. — У вас была большая программа развития округа. Что-то уже удалось сделать? — «Комфортная городская среда». Сейчас мы ведем пять домов, помогаем им оформить документы [на благоустройство дворов]. Кроме этого, поступают постоянные наказы: кустарники на придомовой территории, разбитая лестница на улице Мира, бесхозные постройки, отсутствие забора у 47-й гимназии. Ни одно обращение не остается без внимания. А если говорить про масштабные задачи, то я на себя взяла обязательство помочь благоустроить дендропарк и, конечно, сделать так, чтобы все школы моего округа были подключены к «президентской библиотеке» — информационному ресурсу, открывающему доступ к уникальным материалам. — Давайте еще про развитие Екатеринбурга. Какую проблему вы выделили бы особенно? Алексей Орлов последовательно сокращал влияние думы на городские дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что не существует города, где нет проблем. Отмечу, что Екатеринбург очень активно развивается, и есть непростая задача в таком же темпе постараться обеспечивать социальную инфраструктуру. — А может ли дума вообще какие-то проблемы — даже не столь глобальные — решать? Алексей Валерьевич [Орлов] за два с половиной года работы приложил максимум усилий, чтобы у депутатов важные — прежде всего градостроительные — полномочия забрать. — Конечно [может]! Чтобы понимать, нужно обратиться, во-первых, к нашему регламенту, а во-вторых, — к 59-му закону об обращениях граждан. То, что от нас зависит в рамках этого закона, мы делам все. Здесь и аппарат очень активно включается в работу, когда поступает тот или иной запрос. Мы его максимально компетенциям переправляем и отслеживаем путь, обязательно информируем заявителя. С другой стороны, депутаты же не зря представляют определенные округа, какие-то проблемы мы вполне оперативно можем решить и с районами. То же самое, если мы говорим про управляющие компании. Часто встречаю негатив по отношению к УК, но при этом и заявители же себя ведут по-разному. В этом смысле я занимаюсь в том числе разъяснительной работой. — У вас была мысль полномочия какие-то вернуть? О возвращении полномочий думе Анна Гурарий пока не мыслит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Рано об этом говорить. — Какие у вас планы на следующий год? — Ключевая задача, честно, не подвести. — Кого? — Избирателя, конечно, но вы говорите про должность председателя думы? Тогда прежде всего не изменить самой себе, сохранить стержень, который есть. А вторая задача — не подвести своих коллег, которые меня поддержали, руководство партии, Евгения Владимировича, Алексея Валерьевича. — Как вы свой трек карьерный видите? — Вот это как раз тема, на которую не хотелось бы спекулировать. Потому что я здесь работаю только с 13 октября, здесь я и вижу свое место работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий — героиня главной политической сенсации 2023 года — прервала молчание, пережив естественный стресс первых недель. URA.RU она рассказала не только о текущих и стратегических планах, но и о том, кто благословил ее на поход в политику (версия Гурарий кардинально отличается от описанных агентством ранее), о роли мужа-чиновника в ее карьере. И интригах, с которыми уже столкнулась. О том, что 33-летняя Гурарий, которой всю кампанию по выборам в думу прочили максимум комиссию по образованию, будет главным депутатом, стало известно 12 сентября, через два дня после голосования. 13-го ее согласовала кадровая комиссия «Единой России», но официальное назначение состоялось лишь спустя месяц, 13 октября. В тот же день URA.RU подробно описало путь Анны Гурарий (фамилия до замужества — Синицына): как она вместе с родителями переехала в Среднеуральск (город-спутник Екатеринбурга) и вернулась в столицу, чтобы учиться, делала первые шаги в университете и выросла до декана департамента политологии и социологии. Но сама Анна подробных комментариев тогда не давала, отклоняла десятки журналистских запросов на интервью — просто потому, что еще не погрузилась в дела, не имела фактуры. А сейчас, говорит, вникла. Вот и согласилась на разговор. Он проходил в кабинете, в котором, вопреки устоявшейся аппаратной традиции, ничего Гурарий переделывать не стала. Из нового — только белое «кресло руководителя». — Экс-депутат Боровик пытается обжаловать итоги выборов, где вы победили. Переживаете? — Нет. Это дело отдельно взятого гражданина, который с чем-то не согласен. Он имеет право свое несогласие выражать. — Округ (№9, Кировский район — прим. ред.) вам достался непростой: в оппонентах — опытнейший интриган [депутат-«яблочник» Константин] Киселев, имеющий спонсорскую поддержку (от миллиардера Виталия Кочеткова — прим. ред.). Как вы вспоминаете эту кампанию? — С большим интересом. Для меня это был первый такой опыт во всех смыслах — интенсивный, насыщенный. Была шутка, что я резко из теоретика стала практиком. И, конечно, когда уже после итогов праймериз стало понятно, кто от других партий будет на моем округе, стало еще интереснее. Для меня кампания длилась с весны, и считаю, что результат — очень достойный. Особенно если посмотреть разницу между итогами праймериз (1384 голоса — прим. ред.) и выборов (3945 голосов, 41,02% — прим. ред.). Считаю, что не зря с весны посвящала этому каждый день. — Что все-таки запомнилось больше всего? Хорошее и плохое. — Из хорошего мне запомнилось желание людей общаться, потому что, честно признаюсь, был вопрос: вот я прихожу во двор, кто выйдет, какие это будут люди, как они будут себя вести, о чем спрашивать. Потому что я прекрасно понимаю, что я для всех человек новый. Общение было достаточно конструктивным, да, были исключения, они всегда случаются. Но то, что людям не безразлично место, где они живут, что они хотят вкладывать свое время в общение со мной и перемены вокруг себя, это прямо меня вдохновило. Из негативного… Вообще, я не склонна концентрироваться на чем-то плохом, но если именно в вашей формулировке, где-то методы борьбы [меня расстроили] … По моему мнению, не всегда со стороны конкурентов соблюдались принципы фейр-плей. Этот опыт, вероятно, сделал меня сильнее. — Говорят, избирателей настораживала молодая красивая девушка. И политтехнологам даже пришлось пойти на уловку — фотошопить ваши агитматериалы, «прибавлять возраст». Действительно была такая проблема? — Про фотошоп — это, наверное, какая-то легенда. Но тем не менее, риски были, потому что не совсем, если можно так сказать, ожидаемое лицо. Но, в общем и целом, я не только в этой кампании сталкивалась [с таким первоначальным отношением]. Была плюс-минус такая же реакция, когда я говорила, что декан факультета. Есть определенный образ декана, и он немого не стыкуется с моим (смеется). — Как ваше выдвижение [на выборы] происходило? — Стоит отмотать сильно назад. Если мы вспомним кампанию губернатора, Евгением Владимировичем был интересный термин озвучен: университет — это градообразующее предприятие. С ним нельзя не согласиться. Это 40 тысяч студентов, семь тысяч сотрудников, и это место, которое генерирует большое количество кадров не только для региональной, но и национальной экономики. И такое решение ученого совета — выдвинуть [во власть] представителя от УрФУ — выглядело логичным. — Так. Губернатор объявляет Екатеринбург студенческой столицей, говорит о «Кампусе» (якорный проект избирательной программы Евгения Куйвашева, предполагающий строительство новой инфраструктуры вуза в Новокольцовском микрорайоне и реализацию большой программы поддержки студенчества — прим. ред.). Дальше? — Когда на горизонте стала появляться кампания по выборам в гордуму, появился университет. — Предложение вам осенью поступило, как я понимаю. И был кастинг [внутри УрФУ]. — Это мне не известно. Предложение поступило не осенью, а весной — когда был ученый совет (формально он и выдвинул Гурарий на выборы от УрФУ — прим. ред.). — Неожиданно. — Вы говорите про кастинг, как он проходил, мне не известно, потому что я говорить могу только про себя… — Когда вам впервые озвучили, что есть такая возможность — стать кандидатом? — Незадолго до ученого совета. Конец февраля-начало марта. — А кто вам озвучил предложение? — Виктор Анатольевич (Кокшаров, ректор — прим. ред.). — Кто помимо вас претендовал на выдвижение, вам известно? — Нет. — Почему вы согласились? Давно хотели в политику? — Нет. Но согласилась потому, что странно было бы отказываться от такой возможности, учитывая, какой факультет я возглавляла — политологии и социологии. И в принципе сама давно ориентировала студентов на то, чтобы они активно участвовали в разных мероприятиях, профильных форумах, применяли свои знания на практике благодаря проектному обучению, которое мы внедрили. Было бы странно при всем этом самой отказываться от участия в выборах. К тому же, у каждого из нас есть желание сделать свой город лучше, принести пользу и в общественной деятельности. — Вам объяснили, почему именно вы? — Нужен был человек, который, с одной стороны, может представлять молодежное сообщество (я еще пока попадаю в эту категорию — улыбается, прим. ред.), а с другой — имеет управленческий опыт. — А с руководством или представителями «Синары» вы общались на этом этапе? Известно ведь, что компания поддерживает вуз (бывший глава Дмитрий Пумпянский руководит попечительским советом УрФУ — прим. ред.) и активно содействовала вашей победе. — Нет, [при выдвижении] я общалась только с Виктором Анатольевичем [Кокшаровым]. — С мужем (Евгением Гурарием — помощником уральского полпреда президента РФ — прим. ред.) советовались? Как отнесся он? — Было бы странно, если бы я не советовалась со своим супругом. Он меня поддержал. — Кстати, на старте [кампании] было популярным мнение, что он и причастен к вашему выдвижению. — Опять же, вспомню свой опыт деканства — все было так же. Но вероятно, это просто комфортная для общественности рамка восприятия. У него свой карьерный путь, у меня свой. — Как вы тогда деканом стали [если он не влиял]? — К тому моменту (2020 год — прим. ред.) я уже девять лет отработала в университете. [Мой научный руководитель, тогдашний декан Меренков] Анатолий Васильевич решил сконцентрироваться на том, чтобы руководить диссертационным советом, продолжать плеяду кандидатов наук и докторов. И предложил вместо себя мою кандидатуру. Были и другие претенденты, но до подачи документов на конкурс дошла только я. — Мне все время говорят: внешность Гурарий обманчива, за ней скрывается непростой, жесткий характер. Вам приходилось его проявлять в вузе? Все-таки непростая среда, к тому же вам [тогда] всего 29 лет (так рано деканом в УрФУ никто не становился — прим. ред.). — Ну да, был интересный опыт. Когда я пришла [на место декана], младше меня были только лаборанты. Я прекрасно понимала, что да, я директор департамента, но не доктор наук, и определенные механизмы коммуникации с докторами наук подбирала. То есть это точно не авторитарный стиль управления. И со временем удалось завоевать авторитет. — Чем вы больше всего гордитесь за время своего деканства? — Я бы выделила, что мне удалось вокруг себя сформировать команду единомышленников, и благодаря этому мы значительно перепрошили наши образовательные программы, от этого увеличилось количество студентов. Мы также стали участниками инициатив не только на региональном, но и федеральном уровне. Благодаря стараниям моей команды УрФУ стал опорно-методическим центром в УрФО по реализации курса «Основы российской государственности». Мы действительно приложили много сил, чтобы этот курс был в диалоговом формате, максимальном общении с ребятами, с ответами на вопросы. — Известно, что ваши родители никак не связаны с политикой: отец — инженер (сейчас живет в Москве и работает в сфере логистики — прим. ред.), мама — учительница, бухгалтер. Как на ваш поход в политику отреагировали они? Отговаривали? — Нет. Со стороны родителей всегда есть поддержка. Это очень важно. Вот, кстати, с кем я советуюсь, так это прежде всего с мамой. У нас с мужем двое детей, и когда возникают те или иные перспективы, я всегда спрашиваю: мам, ну что? «Ну конечно, помогу». И так гораздо спокойнее. — Возвращаясь к событиям весны. В апреле некоторые представители окружения губернатора добивались исключения из списка «согласованных» кандидатов от «Единой России» вас и еще нескольких человек. У вас были мысли, что все может закончиться, толком не начавшись? — Я всегда готова ко всему. Есть план действий с моей стороны, но я отдаю себе отчет в том, что могут быть корректировки, которые не зависят напрямую от меня. А что касается каких-то слухов и интриг, я о них не слышала, узнавала только из ваших публикаций. — Какие вам задачи при выдвижении ставил Кокшаров? — Стать голосом не только университета, но и в целом амбициозной молодежи Екатеринбурга. Ведь мы, хоть и говорим про УрФУ, учитываем, что у нас в городе колоссальная концентрация вузов и колледжей. — 11 сентября, понедельник, вчера прошли выборы, вы победили. Что делали в тот день? — Я пошла на работу, меня поздравили коллеги, было очень приятно. И дальше начала планировать образовательный процесс. Выборы выборами, а учебный год никто не отменял. — И звонок от губернатора… — Здесь вообще стоит сказать, что, если мы посмотрим на то, как выбирается председатель городской думы, это депутаты… — Мне кажется, политес можно опустить. Губернатор еще в ночь на 11-е говорил мне, что определится со спикером в течение трех дней (в итоге все вышло гораздо быстрее — прим. ред.). А 13 сентября, после того как вас согласовала кадровая комиссия «Единой России», мэр уже представлял вас как будущего спикера. — Без комментариев. Не забывайте, Евгений Владимирович возглавляет и партию [«Единую Россию» у нас в регионе], и выражает консолидированное мнение однопартийцев. — Окей. Когда впервые кто-то (!) вам сообщил, что есть вероятность, что вы будете спикером, ваша первая мысль? — Моя реакция на все возможности, которые предоставляются, всегда одинаковая: «Да, я попробую, да, мне интересно». — Вы не комментируете беседу с губернатором, но можете ли рассказать, какое напутствие получили от [мэра] Алексея Орлова? С ним в те дни вы неоднократно общались отдельно. ?— Во-первых, хочу отметить, что с Алексеем Валерьевичем мы взаимодействовали и ранее. Благодарна ему за поддержку, включенность в избирательную кампанию, проблемные точки округа. Взять тот же самый дендрарий (на ул. Мира — прим. ред.): глава нашел время, погрузился. Сейчас мы утвердили бюджет, и я рада, что есть строка, которая как раз относится к парку. — Кто, кстати, придумал этот завирусившийся лозунг «Гурарий за дендрарий»? Вы или штаб? — Не любитель присваивать чужие победы себе. На то они и есть, политтехнологи, чтобы придумывать такие нестандартные решения. — И все-таки. Орлов как-то вас напутствовал? Какие были от него установки? — Задача от Алексея Валерьевича, его напутствия не только для меня, но и всех депутатов (причем от разных партий) понятны — максимально плодотворная работа на благо жителей и города. Он всегда открыт к диалогу, не только со мной. Потому что — опять же, возвращаясь к слову «конфликт» — конфликты не нужны, нужно искать компромисс. Если мы уходим в конфликты (с негативной коннотацией), ничего хорошего нет ни для администрации, ни для думы, а ключевое — для горожан. — Он [Орлов] или кто-то еще объясняли логику выбора вас? — Я бы со своей стороны не комментировала никак эти кадровые решения. И если вы говорите про логику выбора. Глава города не имеет полномочий выбирать главу думы (смеется), но имеет все права высказывать свое мнение. — Когда только стало известно, что спикером будете вы, обсуждалось, что мэру пришлось обойти крупных бизнесменов, которые вкладывались в его победу на этих выборах — разъяснить, почему именно Гурарий. Чтобы погасить недовольство. Вы как-то почувствовали на себе негатив? — Честно, нет. Может быть, оттого что я прошла закалку в округе (смеется). — Между новостью о том, что вы возглавите думу, и официальным утверждением вас в должности, прошел месяц. Все это время звучали самые разные версии, почему процесс затянулся. Расскажите свою? — Вы уже сказали про кадровую комиссию [«Единой России»]. Как ни крути, мы здесь говорим про нового человека для всех. Что происходило внутри (то есть в кулуарах — прим. ред.), я искренне не знаю. — После кадровой комиссии была администрация президента [РФ]. Собеседования, тестирования… — Тоже без комментариев. — А у вас в какой-то момент были мысли, что все сорвется? — Дума — это крайне живой, подвижный организм, все что угодно может произойти. Готова ли я (к позиции председателя — прим. ред.)? Считаю, что да. Расстраивалась ли я из-за того, что [первые] заседания [думы] переносились? Было бы странно рассуждать о чем-то до того, как меня выбрали коллеги-депутаты. — За этот месяц, то есть до того, как вас «выбрали коллеги-депутаты», говорят, вы повстречались едва ли не со всеми бизнесменами, контролирующими в этой думе голоса. Расскажете? — Таких встреч не было. Ну и вообще депутатов контролируют их избиратели. — То есть с вами не знакомились отдельно, не обсуждали правила игры? — Нет (смеется). — В новом созыве много амбициозных депутатов, с серьезным политическим опытом. В этой связи была (и остается) распространенной версия, что вашу роль попытаются сделать номинальной, отодвинуть на второй план. Я и сам в это поверил — когда, например, еще до вашего назначения стали делить кабинеты. — Я отсчитываю свою деятельность с 13 октября, не видела какого-либо нарушения политеса с этого момента. Я этим дорожу, пытаюсь сохранить диалог, который — пусть пока не со всеми одинаково интенсивный — с депутатами есть. Здесь стоит отталкиваться от того, кто и как понимает задачу председателя. Сказать, что я работаю здесь по принципу разделяй и властвуй, — нет. Сказать, что я придерживаюсь авторитарного стиля управления, — вообще нет. Я не приходила сюда с тем, что «вот сейчас буду командовать». Соответственно, я и не вижу попыток эту власть — если кто-то это так называет — пошатнуть. Мне ближе роль медиатора. — А за почти три месяца вам уже приходилось себя в ней проявлять, участвовать в конфликтах? — Если в такой формулировке, то да, конечно. — Вы про распределение должностей в комиссиях? Довольны остались не все кланы. — На то она и роль медиатора, что должна быть тихой (улыбается). — Мы уже обсудили ваш непростой характер. Вам приходилось его проявлять в думе? — Наверное, надо спрашивать у депутатов. — А кто-то из них уже пытался с вами с позиции силы общаться? — Как это было? — Пусть это будет интригой. Вообще, когда человек новый, есть банальное любопытство, что это за человек, за какие веревочки стоит подергать, чтобы добиться результата. — Как вы на это реагировали? — С любопытством. — Что вас больше всего удивило, когда вы оказались в муниципальной власти? — Масштаб. — Как поменялся ваш быт? Может, перестали находить время на спорт, сократилось время на детей… — Вы как будто за мной подглядываете (смеется). Если раньше я находила время на спорт, какую-то внерабочую и внесемейную часть жизни, сейчас с этим сложнее. График поменялся, потому что есть задача максимально быстро погрузиться [в дела думы]. При этом я стараюсь время, которое у меня всегда было на общение с детьми, сохранить. — Служебным авто часто пользуетесь? У вас во «ВКонтакте» постоянно вижу рилсы, записанные на улице. — Да, регулярно хожу по улицам. Нет спорта — хожу ногами. ?— Как вам уборка города? — Уборка и вообще городское хозяйство — дело непростое. Администрация справляется с текущей уборкой. Но ни один город в мире не может справиться с погодными катаклизмами за час. Условия, в которых сейчас мы находимся, тоже нельзя сбрасывать со счетов. И да, что-то, вероятно, может быть не на том уровне, который ожидается, но я вижу, что администрация действительно готова на диалог с жителями. Она слышит, берет в работу, что-то успевает быстрее, что-то чуть дольше. — В ноябре, когда появился проект бюджета, было обсуждение вашей зарплаты. Кто-то посмотрел в строку о содержании спикера и — конечно, ошибочно, — сделал вывод, что в месяц вы получаете 425 тысяч рублей. Назовете реальную зарплату? — А чего упрощать жизнь людям, пусть интересуются, ищут информацию. И еще, кстати, посмотрят, кто сколько налогов платит. — Это вы что имеете в виду? — Поисковики в помощь (улыбается). Все цифры известны и открыты. Просто нужно понимать, что из этих цифр до перечисления на карту еще вычитаются все необходимые налоги, а также ряд других выплат. — В УрФУ вы по-прежнему лекции читаете? — Да, на условиях внешнего совместительства. «Социология организации» и «Профессиональные коммуникации» для магистров. И со следующего семестра будут «Маркетинг и стартап». Задача показать ребятам инструменты, которые они могут использовать для более качественной разработки продукта, понимания, какая у них целевая аудитория. — Уходя с должности в УрФУ, вы предложили кого-то на свое место? — Я не участвую в этом процессе [подбора нового декана], потому что сегодня достаточно много сильных кандидатов. — Но мнение-то у вас наверняка спросили. — Коллеги, которых я бы видела там [месте декана], на текущий момент перегружены. Соответственно, я никого не лоббировала и не предлагала. Эта страница перевернута. — Два месяца прошло [с момента вашего назначения]. Что-то успели в думе поменять? Кого-то уволили, может. — Нет. Мое мнение: два с половиной месяца — не срок, чтобы все перекраивать. Но я считаю, что наша деятельность — как отдельных депутатов, так и думы в целом — должна быть больше представлена в общественном пространстве. — Что вы имеете в виду? Пиар? — Надо рассказывать активнее о том, что мы делаем. А мы действительно делаем немало. Я имею в виду работу в округах, работу по отдельно взятым темам, работу с той же самой молодежью, с администрациями районов. Мы же не зря во время кампании собираем наказы. — То есть вы попросили депутатов, кто не очень активен в своих округах, почаще там бывать? — Скорее, больше об этом рассказывать. Снять [с горожан] право на незнание. Я точно знаю, что депутаты работают в округах, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы о нас больше говорили. Важно ломать стереотип, с которым я сталкивалась в округе, что депутат ничего не значит, ничего не решает, вообще бесполезный человек. — При этом глава одной из комиссий меня недавно прямо удивил. Со ссылкой на вас сказал, что, если раньше в открытом доступе можно найти запись любого заседания любой комиссии, то сейчас выкладывать их будут по усмотрению. Я и сам с этим столкнулся: не смог обнаружить запись с комиссии, где депутаты скандалили из-да условий работы. Действительно есть такое? — Если вспомнить, то трансляции появились в пандемию. Сегодня я не вижу необходимости в этом. Комиссия — это рабочая структура. Если председатели комиссий видят необходимость в трансляции, у них есть такая организационная возможность. Они сами решают. — У вас была большая программа развития округа. Что-то уже удалось сделать? — «Комфортная городская среда». Сейчас мы ведем пять домов, помогаем им оформить документы [на благоустройство дворов]. Кроме этого, поступают постоянные наказы: кустарники на придомовой территории, разбитая лестница на улице Мира, бесхозные постройки, отсутствие забора у 47-й гимназии. Ни одно обращение не остается без внимания. А если говорить про масштабные задачи, то я на себя взяла обязательство помочь благоустроить дендропарк и, конечно, сделать так, чтобы все школы моего округа были подключены к «президентской библиотеке» — информационному ресурсу, открывающему доступ к уникальным материалам. — Давайте еще про развитие Екатеринбурга. Какую проблему вы выделили бы особенно? — Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что не существует города, где нет проблем. Отмечу, что Екатеринбург очень активно развивается, и есть непростая задача в таком же темпе постараться обеспечивать социальную инфраструктуру. — А может ли дума вообще какие-то проблемы — даже не столь глобальные — решать? Алексей Валерьевич [Орлов] за два с половиной года работы приложил максимум усилий, чтобы у депутатов важные — прежде всего градостроительные — полномочия забрать. — Конечно [может]! Чтобы понимать, нужно обратиться, во-первых, к нашему регламенту, а во-вторых, — к 59-му закону об обращениях граждан. То, что от нас зависит в рамках этого закона, мы делам все. Здесь и аппарат очень активно включается в работу, когда поступает тот или иной запрос. Мы его максимально компетенциям переправляем и отслеживаем путь, обязательно информируем заявителя. С другой стороны, депутаты же не зря представляют определенные округа, какие-то проблемы мы вполне оперативно можем решить и с районами. То же самое, если мы говорим про управляющие компании. Часто встречаю негатив по отношению к УК, но при этом и заявители же себя ведут по-разному. В этом смысле я занимаюсь в том числе разъяснительной работой. — У вас была мысль полномочия какие-то вернуть? — Рано об этом говорить. — Какие у вас планы на следующий год? — Ключевая задача, честно, не подвести. — Кого? — Избирателя, конечно, но вы говорите про должность председателя думы? Тогда прежде всего не изменить самой себе, сохранить стержень, который есть. А вторая задача — не подвести своих коллег, которые меня поддержали, руководство партии, Евгения Владимировича, Алексея Валерьевича. — Как вы свой трек карьерный видите? — Вот это как раз тема, на которую не хотелось бы спекулировать. Потому что я здесь работаю только с 13 октября, здесь я и вижу свое место работы.