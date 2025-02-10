Пятничная отставка губернатора Новгородской области Андрея Никитина и перевод его на должность замминистра транспорта оказались неожиданностью не только для населения, но и для политических администраторов. Спустя три дня после события пресс-секретарь президента Песков признался URA.RU, что в Кремле определенности по врио все еще нет. Почему к уходу губернатора не подготовились даже на уровне руководства страны и есть ли желающие возглавить регион –в материале URA.RU.
Элиты обезглавили Новгород
Вечером 7 февраля Владимир Путин подписал указ об освобождении Никитина от должности в связи с переходом на другое место работы. В тот же день Михаил Мишустин подписал указ о его назначении на пост замминистра транспорта РФ. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен первый заместитель главы региона Александр Дронов. 10 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил URA.RU: «Безусловно, этого [решение] стоит ожидать в ближайшее время. По состоянию на сейчас не было принято решение по врио. Но это будет сделано в самое ближайшее время».
Федеральные и новгородские источники агентства отмечают, что перевод Андрея Никитина в Минтранс произошел на фоне громких и неожиданных перестановок в «Роскосмосе». Напомним, 6 февраля ушел в отставку гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. На смену ему назначили экс-заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова.
«Уход Борисова обсуждался заранее, но никто не предполагал, что это произойдет так скоро. Сам Борисов и стоящие за ним элиты яростно боролись за выживание, но когда решение было принято, дальнейшая цепочка событий начала развиваться крайне быстро. Пришел Баканов, освободив место в Минтрансе», — говорит инсайдер, близкий к политическому истеблишменту.
Никитин же уже длительное время рассматривался на пост руководителя центра, который должен был курировать создание беспилотников. По словам политолога из региона Александра Жуковского, открытие предприятия планировалось на территории Новгорода, где уже работает научно-производственный центр «Ушкуйник». Однако длительные согласования тормозили процесс перевода Никитина.
«Никитин давно готовился на выход из Новгородской области, но решение затягивалось. В Москве слишком долго обсуждали бюрократические вопросы. Основной был в том, кому будет подчиняться новый центр: Минтрансу или министерству обороны?», — рассказывает Жуковский.
Пока шли дискуссии, начались брожения в «Роскосмосе», и Никитину пришлось экстренно готовиться к отбытию, — рассказывает федеральный источник агентства. «У группы высокопоставленных лиц, среди которых премьер-министр Михаил Мишустин и зампред правительства Виталий Савельев, была инициатива — усилить Минтранс контролем над производством дронов. Они воспользовались возможностью и протащили Никитина, который ранее серьезно занимался этим направлением», — говорит собеседник URA.RU.
Никитин сбежал
По другим версиям, экстренный перевод Никитина связан с проблемами внутри региона. Политолог Жуковский считает, что влиятельные федеральные игроки эвакуировали губернатора, чтобы спасти от проблем, в том числе и с силовиками. «Когда узнали, что над губернатором начали сгущаться тучи, его быстро переслали в Москву. Была масса проблем со строительством дорог, пропадали миллиарды рублей, и силовики уже активничали. Все прежние губернаторы Новгородской области также увольнялись по отрицательным мотивам», — считает эксперт.
Отъезд Никитина могло спровоцировать недовольство им в администрации президента, считает доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев, отслеживающий ситуацию в Новгородской области. «Администрация президента послала в регион группу аналитиков, которая изучила ситуацию на месте и представила доклад. Из этого доклада стало понятно, что регион не развивается, и с Никитиным у Новгородской области нет перспектив. Регион не нужен и самому Никитину, который регулярно находился в столице в командировках. Выявленные проблемы повергли АП в шок, это предопределило отставку Никитина», — говорит Нечаев.
Сложности согласования врио
В последние годы назначение врио губернатора происходит сразу же после отставок, зачастую даже одним указом президента. Ситуация с Новгородской областью уникальна: события развиваются настолько быстро, что найти и согласовать врио не успевают.
«В агентстве стратегических инициатив (которым с 2011 года руководил Никитин) разрабатывалась программа по беспилотникам еще 10 лет назад. Не удивительно, что его резко «дернули» на это направление, а сейчас в срочности ищут ему врио», — считает Гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский.
Политолог добавил, что определять сменщика будут либо представители силовых элит, либо приближенные к Путину люди. «Новгородская область — сложный регион. Губернатор должен быть понимающий, поэтому я думаю, что определять будут либо силовики, потому что для них это важный вопрос, либо кто-то из самых доверенных лиц», — комментирует эксперт.
Основные сложности возникли из-за пересечения интересов крупных федеральных игроков. При этом согласование в три дня — не критично. Об этом говорит руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков.
«История необычная, потому что в 99% случаев новый врио назначается либо тем же указом, либо сразу же после отставки. Вероятно, в этой ситуации пересекаются различные интересы, но времени все же прошло не так много, ситуация не критична», — отмечает эксперт.
По данным источника агентства, на сегодня сформировалась скамейка запасных из четырех кандидатов. Все они — ставленники федерального центра. Уровень компетенций претендентов, по словам федерального инсайдера, не слишком высок. Среди топовых управленцев мало желающих связать свою карьеру с Новгородом.
«Новгородская область — регион если не депрессивный, то точно не находящийся в первых рядах среди экономически привлекательных. Исторически значение Новгорода стало невысоким после разорения его Иваном Грозным. Серьезной экономики и предприятий там нет, логистических маршрутов тоже. Даже со столицей региона нет нормального железнодорожного сообщения. Это не тот регион, который многие мечтают возглавить. В этом Новгородская область близка с Костромской. Проблем огромное количество, а ресурсов для их решения маловато», — объясняет политолог Сергей Поляков.
Другой собеседник агентства сообщает, что врио уже определен и ожидает назначения. Однако пока его имя не раскрывают, а решение о переводе в регион будет после того, как утихнут местные скандалы и проверки силовых ведомств.
«Пока он не актуализирован, потому что его не хотят подставлять под удар за те просчеты, которые допустила прежняя команда. Для начала с участием силовиков пройдут предварительные разборки с первым замом Александром Дроновым, исполняющим обязанности губернатора», — рассказывает источник на условиях анонимности.
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