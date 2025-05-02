Губернатор Севастополя сообщил о самой массированной атаке ВСУ в 2025 году

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По словам Развожаева, российский флот и системы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА на подлете к Севастополю
По словам Развожаева, российский флот и системы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА на подлете к Севастополю Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные в ночь на 2 мая осуществили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в 2025 году, однако все цели были успешно уничтожены российскими системами ПВО и силами флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что над Черным морем было уничтожено 50 вражеских БПЛА. Ни один объект в городе и акватории, по его словам, не пострадал.

Глава региона отметил, что этой атакой Киев пытался испортить майские праздники жителям и туристам полуострова. Он также призвал доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике.

В ночь с 1 на 2 мая над Крымом было сбито 89 украинских беспилотников, большинство из которых системы ПВО уничтожили над Черным морем и в районе Севастополя, передает «Национальная служба новостей». Накануне в городе была объявлена воздушная опасность, передает RT.

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Украинские военные в ночь на 2 мая осуществили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в 2025 году, однако все цели были успешно уничтожены российскими системами ПВО и силами флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что над Черным морем было уничтожено 50 вражеских БПЛА. Ни один объект в городе и акватории, по его словам, не пострадал. Глава региона отметил, что этой атакой Киев пытался испортить майские праздники жителям и туристам полуострова. Он также призвал доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике. В ночь с 1 на 2 мая над Крымом было сбито 89 украинских беспилотников, большинство из которых системы ПВО уничтожили над Черным морем и в районе Севастополя, передает «Национальная служба новостей». Накануне в городе была объявлена воздушная опасность, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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