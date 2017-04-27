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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:04  27 апреля 2017 5

Раскрыта тайна Кровавого водопада в Антарктиде

Ученые поняли, как из ледника течет водопадФото: wikimedia.org

Тайна Кровавого водопада в Антарктиде раскрыта — исследование ученых, которые изучали ледник Тейлора, опубликовано на одном из научных порталов.

Водопад, вытекающий из ледника Тейлора, получил большую популярность благодаря алой воде. Необычный цвет связан с наличием в ней железа, считают специалисты, пишет «Национальная служба новостей». Источник воды эксперты установили с помощью радара. Вытекающая красноватого цвета вода зажата на глубине под ледником, возраст водопада составляет более миллиона лет.

Как выяснили исследователи, вода может оставаться жидкой даже при самых низких температурах, хотя раньше подобное считалось невозможным, передает агентство Nation News.

«Несмотря на то, что это звучит парадоксально, вода при замерзании отдает тепло, которое растапливает окружающий холодный лед, — поясняют специалисты, которых цитирует „Федеральное агентство новостей“, ссылаясь на журнал Journal of Glaciology. — Ледник Тейлора считается самым холодным из тех, в которых течет жидкая вода».

Татьяна Трушина
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