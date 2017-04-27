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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:27  27 апреля 2017 12

Украинские военные подошли к границе с Крымом

Крым., горы, мердвень каясы, южный берег крыма, юбк
Украинские солдаты подошли к границе с КрымомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военнослужащие ВС Украины 27 апреля начали учения с преодолением водных преград в Николаевской и Херсонской областях в непосредственной близости от границы с российским Крымом.

Солдаты отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Юг» движутся из Николаевской области в Херсонскую, по пути намереваясь преодолеть четыре водных преграды, передает агентство Nation News.

Такие же маневры проходят на реке Днепр, стрельбы и запуск ракет во время учений не планируются. Проведение учений не повлияет на работу контрольных пунктов на крымской границе. Власти Крыма заявили, что жителей учениями не запугать.

Лев Истомин
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