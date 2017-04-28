Челябинцам запретили жарить шашлыки в солнечные майские праздники

09:13 28 апреля 2017 3

За шашлык в лесу могут оштрафовать Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Предстоящие выходные в Челябинской области пройдут на большинстве территорий без осадков, сообщает Челябгидрометеоцентр. Ночные температуры в ночь на 29 апреля могут опуститься до 2 градусов мороза, а в ночь на 30 апреля — до нуля. Днем в субботу воздух будет прогреваться до 20 градуса тепла, в воскресенье — только до 14 градусов, 1 мая — до 19. В некоторых районах местами небольшие дожди. В Челябинске в выходные осадков не ожидается.

По данным синоптиков, в лесах региона, особенно в юго-западной части, сохраняется высокая пожарная опасность. Особый режим введен на территориях Брединского, Верхнеуральского, Красноармейского, Кунашакского, Пластовского, Сосновского и Чесменского районов. Это означает, что использование открытого огня, в том числе с целью приготовления пищи, запрещается. Обычный пикник в лесу с костром и шашлыками может обернуться лесным пожаром.

За невыполнение требований к порядку использования открытого огня грозит штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для физического лица, сообщает ГУ МЧС по региону.