Рабочих уральского автозавода переводят на четырехдневку

11:55 28 апреля 2017 0

Сокращение рабочей недели позволит избежать сокращений Фото: Кондрат Александров © URA.RU

С 28 апреля на автозаводе «Урал» в Миассе введена четырехдневная рабочая неделя. По данным главного управления по труду и занятости Челябинской области, дополнительный «выходной» появится у 4,4 тысяч человек.

О вероятности сокращения рабочей недели на заводе говорили с начала года. Заранее подписанные допсоглашения к трудовым договорам предусматривают пропорциональное уменьшению рабочего времени (либо объему выполненных работ) снижение зарплаты. Зато четырехдневка позволит сохранить до лучших времен численность трудового коллектива в условиях «неритмичного спроса в разные месяцы на рынке полноприводной грузовой техники».

Первый приказ о введении сокращенной недели с 10 апреля по 30 сентября 2017 года появился на предприятии еще в начале февраля. Однако решение откладывалось до последнего времени. При изменении конъюнктуры рынка предприятие может вернуться в обычный режим.

Как сообщили «URA.RU» в региональном ГУ по труду и занятости, сегодня в режиме неполного рабочего времени работают 59 предприятий Южного Урала — в общей сложности 13 тысяч человек. Самыми крупными из них являются «ЧТЗ-Уралтрак» (2517 работников) и чебаркульское ОАО «Уральская кузница» (2077 человек). Теперь к ним присоединились и 4429 сотрудников миасского автозавода.