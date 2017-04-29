Шнуров написал стихотворение о выборах во Франции. ВИДЕО

22:19 28 апреля 2017 0

Выборы президента Франции вдохновили Шнурова на написание стихотворения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное выборам во Франции. Свое произведение он зачитал во время интервью RT.

Суета у французского трона!

Я готов предложить вам пари —

Сто процентов победа Макрона,

Если имя возьмёт он — Марин.

Отложив с избирателем ужин,

Устриц дюжину, пенистый эль,

В духе времени выступить нужно.

Чем Марин хуже Эммануэль?

Накануне был презентован новый клип группы «Ленинград» на песню «Экстаз». Менее чем за час после публикации десятиминутный клип посмотрели 70 тысяч человек, а за сутки он набрал более 2,1 миллиона просмотров, сообщает портал «Дни.ру». При этом «лайк» поставили около 60 тысяч человек. Особенно пользователям запомнилась актриса Светлана Ходченкова, снявшаяся в нем совершенно обнаженной.