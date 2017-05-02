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02 мая 2017
12:06  02 мая 2017 0

Вышел трейлер пятого сезона «Карточного домика». «Американский народ не знает, что ему на самом деле нужно». ВИДЕО

Новый сезон "Карточного домика" обещает быть захватывающимФото: Скрин YouTube трейлера

Официальный трейлер пятого сезона «Карточного домика» показал телеканал Netflix. Судя по нарезке моментов нового сезона сериала, Фрэнк Андервуд собирается всегда быть президентом США.

«Американский народ не знает, что ему на самом деле нужно. А я знаю. Я совершенно точно знаю, что им нужно. Они — как маленькие дети, Клэр…», — заявляет кукловод из Белого дома.

В трейлере персонаж Кевина Спейси Френсис Андервуд отсчитывает года от 2016-го до 2036-го через четыре — пропуская по одному президентскому сроку, уточняет «Газета.Ru».

Премьера сериала намечена в США 30 мая. Netflix выложит все 13 эпизодов одновременно. В России сериал станет доступен уже 31 числа.

Нина Калинина
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