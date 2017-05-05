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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:46  05 мая 2017 0

На ВИЗе открыли мемориальные доски в память о героях-заводчанах

Открытие мемориальных досок на аллея героев ВИЗаФОТО: Пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) провели мероприятия для заводчан и ветеранов, в ходе которого состоялось торжественное открытие мемориальных досок в память о прославленных работниках предприятия.

На заводской Аллее Героев увековечили память прославленных визовцев — дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова и Героя Советского Союза Якова Ткаченко. Заводчане вместе с ветеранами возложили цветы к подножию мемориала и почтили память участников Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Верх-Исетский завод внес неоценимый вклад в Победу. В годы войны завод стал настоящим арсеналом по выпуску спецсталей, снарядов, гранат, мин и авиабомб. Мы отдаем дань уважения и благодарности Героям Советского Союза, работавшим на ВИЗе, и всем заводчанам, сражавшимся на фронтах и в тылу Великой Отечественной. Сегодняшние визовцы гордятся ими, помнят их подвиг и стараются быть достойными доблестной истории родного завода», — рассказал начальник управления персоналом ВИЗ-Стали Олег Ищенко.

Пресс-служба «ВИЗ-Сталь» сообщила, что накануне Дня Победы предприятия выделили заслуженным заводчанам адресную материальную помощь — прибавку к пенсии получили 149 ветеранов и тружеников тыла.

В предпраздничную неделю, в учебных заведения города прошли уроки мужества, в рамках которых представители заводской ветеранской организации рассказали подрастающему поколению о Героях советского союза работавших на ВИЗе.

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ФОТО: Пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Сергей Макеев
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