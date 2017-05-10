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11:09  10 мая 2017 0

В Югре три эвакуатора не смогли забрать один автомобиль. ФОТО

Клипарт. Челябинск., парковка, эвакуатор
Водители эвакуаторов в ХМАО стали посмешищем для пользователей соцсетейФото: Сергей Леонов © URA.RU

В соцсетях обсуждают фиаско эвакуаторов в Сургуте. Их водители не смогли убрать автомобиль с газона.

Очевидцы пишут, что в Сургуте пытались убрать внедорожник, стоящий на газоне. За машиной по очереди приехали сразу три автомобиля-эвакуатора, каждый из которых забуксовал и не смог не только забрать машину нарушителя, но и самостоятельно выбраться на дорогу.

Фото: Артем Бажанов, «ВКонтакте»

Пользователи соцсетей отмечают, что за действиями водителей эвакуаторов наблюдал полицейский, который по какой-то причине не стал выписывать им штрафы за уничтоженный газон, который они разрыли своими автомобилями в попытке выехать на дорогу. При этом большинство людей злорадствуют по поводу неудачи эвакуаторов. «Эвакуировали, эвакуировали, да не выэвакуировали. А теперь представьте себе такую картину: пока эти лопухи стоят, хозяин машины забирает тачку и уезжает», — пишет Андрей Василенко. «Так им и надо, эвакуаторщикам, земля-то круглая», — вторит ему Акмал Саломов.

В комментариях к фотографиям встречается и другая версия — якобы машину пытались эвакуировать, поскольку ее водитель был пьян.

Антон Степыгин
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