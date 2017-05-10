{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:56  10 мая 2017 0

На Урале придумали, как превратить борьбу с мусором и нелегальными свалками в прибыльный бизнес

Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, мусор, камаз, птицы, грузовик, свалка, лка, ТБО
Сортировка мусора по категориям делает эту нишу невыгодной для компанийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбург, Свердловская область, а в будущем и весь Урал смогут решить проблему появления и ликвидации несанкционированных свалок, всего-навсего отказавшись от столь популярной в Европе и Западе идеи раздельного сбора мусора.

Как рассказал «URA.RU» директор компании «Уралтермопласт» Андрей Сазонов, именно этот подход к сбору и переработке отходов делает эту нишу невыгодной. Компании устанавливают во дворах контейнеры (для бумаги, пластика и стекла), после чего вывозят его на переработку, зарабатывая на этом. В это же время вывоз оставшегося пищевого мусора несет для предприятий, которые этим занимаются, одни убытки.

Отсюда вытекает и проблема с вывозом отходов, и с появлением несанкционированных свалок, которые появляются из-за нежелания компаний платить за вывоз мусора. Решением, как отметил собеседника агентства, могло бы стать строительство перерабатывающего завода.

«Такое предприятие обойдется примерно в миллиард рублей. Современные технологии позволяют быстро сортировать мусор по категориям. Пластик, бумагу, металл, стекло — перерабатывать, остальное — утилизировать. Все то же самое, только в этом случае компании было бы выгодно этим заниматься, имея возможность заработать, — пояснил Сазонов. — Это бы помогло частично решить проблему несанкционированных свалок: одним выгодно заказать вывоз и не платить за это, другим — выгодно забрать».

На сегодняшний день, по словам собеседника, ни в Екатеринбурге, ни в области, ни в регионе нет ни одного такого современного завода, техническое оснащение которого позволяло бы ему производить весь процесс — от рассортировки до утилизации. Сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждений и в ближайшее время будет вновь поднят в рамках конференции «Устойчивое развитие городов».

Международное мероприятие соберет 19 мая на площадке Ельцин Центра ведущих экспертов со всего мира и ученых, которые будут обмениваться опытом по изменению городских пространств, развитию «зеленых» технологий, знаниями об инновациях и экономическом развитии.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров