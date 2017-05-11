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Главные новости Челябинской области
11:50  11 мая 2017 0

Прибыль группы ММК в первом квартале выросла почти на 16%

ММК. 85 лет. Магнитогорск, ммк, металл, плавка, производство, домна, доменщик, доменная печь 9
ММК работает в полную силуФото: Илья Московец © URA.RU

Чистая прибыль группы компаний Магнитогорского металлургического комбината в первом квартале нынешнего года выросла на 15,9% по отношению к уровню последнего квартала прошлого года и на 53,5% — к уровню первого квартала 2016 года.

Рентабельность группы по EBITDA в первом квартале составила 27,2%, оставаясь на уровне, близком к историческим максимумам. А объем денежных средств и эквивалентов на конец периода составлял 385 млн долларов США, увеличившись на четверть к уровню конца прошлого года.

Чистый долг группы компаний остался на прежнем уровне 187 млн долларов. Свободный денежный поток за первые три месяца 2017 года — 15 млн долларов.

Лев Истомин
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