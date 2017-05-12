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12 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:45  12 мая 2017 0

Мировым ученым расскажут об управляемых со смартфона квартирах в Екатеринбурге

Начало продажи iphone 6. Екатеринбург, телефон, интернет, айфон, iphone 6
Современные технологии позволяют управлять квартирой при помощи мобильного телефонаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гостям международной конференции по устойчивому развитию городов, которая пройдет в уральской столице 19 мая, расскажут об «умных домах», уже снискавшим себе место на рынке недвижимости Екатеринбурга.

Как пояснил «URA.RU» заместитель гендиректора строительной компании «РСГ-Академическое» Филипп Третьяков, он намерен рассказать делегатам о принципах, которые лежат в основе «умных» решений, которые позволяют обеспечить комфорт, безопасность и управлять своим домом дистанционно с помощью обычного смартфона.

«О современном поколении говорят, что они „родились с кнопкой на пальце“. Гаджеты, онлайн-ресурсы — важные составляющие потребления, в том числе в сфере недвижимости. Современный покупатель ценит технологичность, удобство и возможность самостоятельно управлять потреблением ресурсов. Именно эти принципы лежат в основе „умных“ решений», — пояснил актуальность дискуссии Третьяков.

Презентация и последующая дискуссия состоится в рамках деловой программы конференции об устойчивом развитии городов, которая пройдет 19 мая на площадке Ельцин Центра. Международное мероприятие соберет мировых экспертов, ученых и представителей властных структур, которые будут обмениваться опытом по изменению городских пространств, развитию «зеленых» технологий, знаниями об инновациях в экономическом развитии.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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