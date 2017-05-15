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15 мая 2017
17:06  15 мая 2017 0

В Ханты-Мансийске появились плакаты, «разжигающие» югорский патриотизм

Разное. Ханты-Мансийск., ханты-мансийск, флаги хмао, югра
Власти ХМАО поднимают в регионе уровень внутреннего патриотизмаФото: Александр Елизаров © URA.RU
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В центре Ханты-Мансийска появилась социальная реклама на тему югорского патриотизма. Плакаты, призывающие жителей автономного округа любить и гордиться регионом, размещены вдоль пешеходной улицы Карла Маркса.

Баннеры пытаются охватить все основные направления жизнедеятельности общества: «Мы любим жизнь. Мы — Югра!», «Мы стали ближе к звездам. Мы — Югра!», «Мы делаем мир доступнее. Мы — Югра!», «Мы любим жизнь. Мы — Югра!», «Мы сохраняем жизнь. Мы — Югра!», «Мы умеем ценить дружбу. Мы — Югра!», «Мы ценим тепло, но не боимся морозов. Мы — Югра!», «Мы бережем связь поколений. Мы — Югра!».

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Первый югорский космонавт Сергей Рыжиков Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Ранее в правительстве Натальи Комаровой решили переписать историю. В 2018 году исполнится 825 лет со времени основания первых угорских княжеств. Речь идет о хантыйских и мансийских раннегосударственных образованиях. Эту дату идеологи обнаружили, занимаясь разработкой концепции так называемой «самостоятельности и веры в собственные силы» — сверхидеи, согласно которой автономный округ не является просто ресурсной базой, куда временно приезжают на заработки, а представляет собой место для полноценной жизни целых поколений.

Югорские историки сейчас занимаются подготовкой девяти томов новой истории региона. Также готовится к публикации учебник истории.

Эльдар Булатов
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