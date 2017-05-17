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17 мая 2017
15:41  17 мая 2017 4

Названы автомобили, на которых владельцы ездят по 10 лет

Владельцы "Тойота" очень привыкают к своим железным конямФото: Flickr

Аналитическая компания iSeeCars провела исследование и выяснила, с какими автомобилями владельцы не хотят расставаться даже в обмен на новую модель. Четыре позиции в «десятке» заняли модели Toyota.

Эксперты проанализировали 16 млн машин и взяли в итоговый рейтинг модели, которые служат владельцам 9-11 лет, сообщает агентство Nation News.

Первое место занимает Toyota Land Cruiser. Японский внедорожник обычно служит хозяину в течение 10-11 лет. Второе место исследователи отдали Porshe Boxster, который используется на год меньше. Третье место рейтинга завоевал Mercedes-Benz SLK со сроком службы девять лет. Также в рейтинге оказались Toyota Sequoia, Audi TT, Toyota Avalon, Ford Explorer, Toyota 4Runner и Chevrolet Corvette.

Семен Гринберг
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