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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:29  18 мая 2017 0

Выборы главы Арамили отложены. Герасименко обо всем договорился с губернатором

Совещание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов. Екатеринбург, герасименко владимир
Владимиру Герасименко есть над чем подумать накануне выборовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

После встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым у главы Арамили Владимира Герасименко повысились шансы на переизбрание на очередной срок.

Как заявил «URA.RU» Владимир Герасименко, 17 мая он обсудил с главой региона социально-политическую ситуацию в муниципалитете: «Речь шла о динамике объема производства и экономических показателях. Губернатор дал позитивные оценки ситуации в муниципалитете».

По итогам встречи Герасименко принял решение продолжить борьбу за переизбрание на очередной срок. Вчера местные депутаты приняли решение о переносе второго этапа работы конкурсной комиссии по подбору кандидата на пост мэр Арамили с 22 мая на 8 июня. По словам Владимира Герасименко, это решение является техническим и вызвано объективными причинами.

Губернатор дал мэру обещание в ближайшее время приехать в муниципалитет и обсудить ситуацию на территории с местными депутатами.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Арамили сформировалась мощная оппозиция главе города Владимиру Герасименко. В частности, он не контролирует значительную часть депутатов гордумы. До последнего времени считалось, что заместитель губернатора Владимир Тунгусов сделает ставку на другого кандидата. Однако Герасименко встретился с губернатором в обход Тунгусова.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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