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26 мая 2017
25 мая 2017
10:02  26 мая 2017 0

В сгоревшей квартире в Кировграде обнаружили тела трех человек

Пожар в заброшенной больнице в Зеленой роще. Екатеринбург, пожар
В сгоревшей квартире обнаружили отца и двоих взрослых детей (архивный снимок)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ночью в Кировграде после пожара в многоквартирном доме огнеборцы обнаружили тела трех человек. Погибшими оказались отец и двое взрослых детей, сообщили «URA.RU» в Следственном управлении СКР по Свердловской области.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Свердлова поступило ночью, 26 мая. В сгоревшей квартире огнеборцы нашли тела трех человек — 74-летнего отца семейства и двух его детей, 42-летней дочери и 46-летнего сына. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

«Очаг возгорания находился около дивана в одной из комнат, где на момент возгорания никого не было. Возможными причинами пожара в настоящее время называются неосторожное обращение с огнем либо неисправность электропроводки», — рассказали в СКР.

По предварительной версии, семья могла отравиться продуктами горения, однако точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники СКР и МЧС выясняют обстоятельства трагедии в ходе доследственной проверки.

Пресс-атташе свердловского полицейского главка Валерий Горелых в комментарии «URA.RU» отметил, что сыщикам уголовного розыска удалось оперативно установить личности погибших. «Это владельцы жилища Жанна Тельминова, 1975 г. р., ее отец Михаил, 1949 г. р. и брат Евгений, 1973 г. р. Тела отца и сына были обнаружены на кухне, а женщины — в другой комнате. С большой долей вероятности стоит подозревать, что пожар не имеет криминальной подоплеки», — подчеркнул Горелых. По всей вероятности, возгорание произошло из-за замыкания проводки или неосторожного обращения с огнем. Полицейские обнаружили в квартире тлеющий диван, рядом с которым располагалась розетка.

«Другие квартиры в результате пожара не пострадали, если не считать нижерасположенное жилище, получившее урон из-за проливки очага возгорания», — добавили в полиции.

Погибшие переехали в Кировград из Екатеринбурга в 2015 году.

Нина Калинина
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