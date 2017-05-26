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26 мая 2017
25 мая 2017
11:53  26 мая 2017 4

В Екатеринбурге из квартиры вывезли почти тонну мусора. Соседи терпели вонь три года. ФОТО. ВИДЕО

Свалки мусора Курган, частный сектор, контейнер, свалка мусора, перекресток бульвар мира доватора
Екатеринбуржец годами таскал домой мусор со свалкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Судебные приставы Верх-Исетского района Екатеринбурга помогли попасть в квартиру представителям клининговой компании. По решению суда они должны были вывезти оттуда мусор, который годами тащил туда хозяин, всего около тонны.

Жители дома на улице Черепанова почувствовали в подъезде сильную вонь три года назад. Они долго принюхивались и не могли понять, откуда идет запах. В конце концов была идентифицирована квартира, в которой находился источник неприятного запаха. Жильцы квартиры на контакт с соседями не шли, и спустя три года одна из жительниц дома обратилась в суд.

«Суд вынес решение в отношении трех должников, являющихся собственниками данного жилья, отца, матери и сына, об обязанности устранить нарушения санитарно-гигиенических требований по содержанию жилого помещения, расположенного по улице Черепанова, а именно: произвести уборку помещения, убрать мусор из жилого помещения и произвести дезинфекцию», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Решение суда никто выполнять не собирался, дверь по-прежнему никому не открывали. Лишь при помощи судебных приставов работники клининговой компании попали в квартиру. Было вывезено порядка тонны хлама.

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Фото: УФССП по Свердловской области

Александр Лукманов
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