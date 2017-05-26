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26 мая 2017
17:36  26 мая 2017 0

«Первый ледь». На встречу жен лидеров «большой семерки» пришел муж премьер-министра Люксембурга. ФОТО

Готье Дестеней сделал протокольную встречу пикантнееФото: life

Муж премьер-министра Люксембурга посетил встречу первых леди стран «большой семерки». 38-летний Готье Дестеней с удовольствием улыбался и позировал камерам.

«Первый ледь», — посмеялся над снимком мужчины в Instagram пользователь с ником smallyya.

«А разве можно являться на встречу первых леди стран, которые не признают однополые браки?», — задался вопросом jizn_odna_jivi_zdorovo.

Готье Дестеней является супругом люксембургского политика Ксавье Беттеля с мая 2015 года.

Встреча лидеров «большой семерки» пройдет в Таормине на Сицилии. На встречу уже прибыл Дональд Трамп с супругой Меланьей.

Данил Бардин
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