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Главные новости Пермского края
20:23  28 мая 2017 0

Пермский депутат уснул пьяным в ресторане после кутежа. ФОТО

В баре уснул мужчина, похожий на депутата ИльюшенкоФото: соцсети

Пермский депутат уснул пьяным в ресторане после кутежа. Фотографию опубликовал один из блогеров в «Живом журнале».

На снимке просматриваются черты лица депутата Земского собрания, кандидата в главы Краснокамского района Юрия Ильюшенко. Как пишет пользователь под ником deligent, фото было сделано в пермском баре «Фортуна». Мужчина лежит на полу явно в нетрезвом состоянии. Судя по тянущимся к нему рукам, компания пытается поднять своего товарища на ноги.

«Не очень уверенно, видимо, себя чувствует перед выборами кандидат, представляющий краевую власть», — рассуждает блогер.

«URA.RU» обратилось за комментарием к местным чиновникам, но большинство из них затруднились что-либо сказать по поводу фотографии. «На снимке лицо не очень хорошо видно, — ответила одна из собеседниц. — Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть».

Сергей Снегирев
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