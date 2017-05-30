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30 мая 2017
29 мая 2017
01:13  30 мая 2017 0

«Яндекс» ответил на обвинения украинских спецслужб

Пресс-конференция по услугам от Яндекса. Екатеринбург, яндекс
СБУ обвинила российскую компанию в шпионажеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Яндекс» отвергла обвинения, выдвинутые против ее сотрудников Службой безопасности Украины (СБУ). Как отметили представители «Яндекса», сбор и передача персональных данных граждан российским спецслужбам невозможна, так как ни у сотрудников, ни у руководства подразделения «Яндекс.Украина» нет доступа к такой информации.

«Никакой передачи данных, в которой обвиняют «Яндекс», не было, — приводит РИА «Новости» официальное заявление компании. — Ни у сотрудников «Яндекс.Украины», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса».

В компании подчеркнули: чтобы были раскрыты те или иные данные, нужно соблюдать соответствующие процедуры, а именно: официальный запрос от правоохранительных органов и решение суда.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе. По заявлению ведомства, информация, собираемая интернет-компанией на Украине, передавалась российским спецслужбам для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций «во вред суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности».

Евгений Александров
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