01:13 30 мая 2017 0

СБУ обвинила российскую компанию в шпионаже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Яндекс» отвергла обвинения, выдвинутые против ее сотрудников Службой безопасности Украины (СБУ). Как отметили представители «Яндекса», сбор и передача персональных данных граждан российским спецслужбам невозможна, так как ни у сотрудников, ни у руководства подразделения «Яндекс.Украина» нет доступа к такой информации.

«Никакой передачи данных, в которой обвиняют «Яндекс», не было, — приводит РИА «Новости» официальное заявление компании. — Ни у сотрудников «Яндекс.Украины», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса».

В компании подчеркнули: чтобы были раскрыты те или иные данные, нужно соблюдать соответствующие процедуры, а именно: официальный запрос от правоохранительных органов и решение суда.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе. По заявлению ведомства, информация, собираемая интернет-компанией на Украине, передавалась российским спецслужбам для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций «во вред суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности».