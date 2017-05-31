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31 мая 2017
30 мая 2017
08:38  31 мая 2017 0

В России вводят ограничение на максимальный процент ставки по микрозаймам

Клипарт. Июнь. Магнитогорск, кредиты, микрозаймы, долг
Для МФО вводят потолок процентной ставкиФото: Илья Московец © URA.RU

Потолок процентной ставки в микрофинансовой организации может составить не более 150% годовых. Возможность ввести такие ограничения сейчас рассматриваются Госдумой.

Для ограничения ставки по микрозаймам депутатам нужно будет принять поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (МФО), пишет «Коммерсант».

Зампред комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков настаивает, что потолок ставки по займам МФО должен составлять 150%. Это предложение сейчас изучается и банком России. Жесткость таких мер эксперты объясняют тем, что слишком долго ЦБ не вмешивался в регулирование ценовой политики сегмента микрофинансовых организаций, хотя они перешли под надзор еще в 2014 году.

На данный момент размер ставки на рынке микрозаймов в среднем составляет 600%, а предельные значения ставок МФО достигают 800%.

Как рассказал собеседник издания, подготовкой революционных ограничений для рынка МФО депутаты занялись по поручению президента Владимира Путина о снижении закредитованности населения. Глава государства ранее сравнил МФО в современной России со старухой-процентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание». «Она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», — отметил тогда глава государства.

Эксперты предполагают, что в случае введения потолка ставки в 150% с рынка МФО, в первую очередь, уйдут организации, специализирующиеся на выдачах краткосрочных займов, или как их еще называют «до зарплаты». Многие микрофинансовые организации прекратят функционировать, а остальные перейдут в сегмент с большими суммами и сроками.

Нина Калинина
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