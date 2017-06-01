16:53 01 июня 2017 0

Сталин будет приглядывать за горожанами с календарей Фото: «Концепция общественной безопасности»

В Екатеринбурге члены организации «Концепция общественной безопасности» собирают деньги на календарь с цитатами Сталина. Авторы уверены, что мысли вождя народов актуальны и сегодня.

«Сталин не забылся, как того желали и желают некоторые. Нарастающий вал проблем современности заставляет все большее количество думающих людей обратиться к делам и опыту большевиков, возглавляемых Иосифом Виссарионовичем, строившим великий и могучий Советский Союз.

Мы — группа единомышленников из Екатеринбурга, — относимся как раз к таким современникам, которым не безразлично идеологическое наследие Сталина. В результате изучения трудов самого Иосифа Виссарионовича, а также изучения истории СССР первой половины XX века, мы пришли к выводу, что многие мудрые мысли и высказывания Сталина по тем или иным общественным явлениям актуальны и по сей день», — говорится в описании проекта на краудфандинговой платформе Boomstarter.

Для создания 14-страничного календаря на 2018 год авторам необходимо 57 000 рублей. Уже собрано около 20 000 рублей. Наиболее щедрым спонсорам авторы обещают подарки — книги «Иудин грех ХХ съезда», «Политическое завещание», «Форд и Сталин: О том, как жить по-человечески». В них изложено много интересных фактов, событий, так или иначе касающихся как личности Иосифа Виссарионовича, так и его дел на благо народов СССР (да и всего мира тоже), пишут разработчики календаря.