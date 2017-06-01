{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
31 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:53  01 июня 2017 0

В Екатеринбурге общественники собирают деньги на промо Сталина: «Он актуален и сегодня». ФОТО

Сталин будет приглядывать за горожанами с календарейФото: «Концепция общественной безопасности»

В Екатеринбурге члены организации «Концепция общественной безопасности» собирают деньги на календарь с цитатами Сталина. Авторы уверены, что мысли вождя народов актуальны и сегодня.

«Сталин не забылся, как того желали и желают некоторые. Нарастающий вал проблем современности заставляет все большее количество думающих людей обратиться к делам и опыту большевиков, возглавляемых Иосифом Виссарионовичем, строившим великий и могучий Советский Союз.

Мы — группа единомышленников из Екатеринбурга, — относимся как раз к таким современникам, которым не безразлично идеологическое наследие Сталина. В результате изучения трудов самого Иосифа Виссарионовича, а также изучения истории СССР первой половины XX века, мы пришли к выводу, что многие мудрые мысли и высказывания Сталина по тем или иным общественным явлениям актуальны и по сей день», — говорится в описании проекта на краудфандинговой платформе Boomstarter.

Для создания 14-страничного календаря на 2018 год авторам необходимо 57 000 рублей. Уже собрано около 20 000 рублей. Наиболее щедрым спонсорам авторы обещают подарки — книги «Иудин грех ХХ съезда», «Политическое завещание», «Форд и Сталин: О том, как жить по-человечески». В них изложено много интересных фактов, событий, так или иначе касающихся как личности Иосифа Виссарионовича, так и его дел на благо народов СССР (да и всего мира тоже), пишут разработчики календаря.

1/3
Холодный апрель Фото: «Концепция общественной безопасности»

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров