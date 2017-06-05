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05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
13:56  05 июня 2017 0

В Первоуральске коммунальщики сорвали ЕГЭ. «Копали поперек трассы»

Контактный центр ЕГЭ на Индустрии, 56а. Екатеринбург
Из-за внезапно погасшего света перестали работать камеры наблюденияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единый госэкзамен по обществознанию для выпускников одиннадцатых классов был прекращен из-за внезапно погасшего электричества. Сторонняя организация повредила кабель, который принадлежал Облкоммунэнерго. Представители местной конторы не вызвали на место представителя энергокомпании.

В понедельник, 5 июня, в школе 15 Первоуральска был сорван единый государственный экзамен. В 10.37 в здании погас свет. Выяснилось, что во время земляных работ теплоснабжающая компания — ПЖКУ поселка Динас повредила подземный кабель напряжением 6 кВ, от которого запитаны школа и бытовые потребители. Без электричества перестали работать камеры наблюдения, продолжение экзамена стало невозможным.

Кабель принадлежит ПАО «Облкоммунэнерго». В компании пояснили, что у первоуральских рабочих было разрешение на проведение работ, однако раскопки начались без представителя энергетиков. «Кроме того, раскопки велись в нарушение согласованной схемы. Трасса, где проложен кабель, была помечена специальными знаками, а копали не вдоль них, а поперек», — прокомментировали ситуацию в «Облкоммунэнерго». Тут напомнили, что вызов их специалиста в момент проведения работ — это обязательное условие.

На место аварии выехала аварийная бригада, повреждение уже устранили. Энергоснабжение будет восстановлено в течение часа.

«Работы были согласованы. Но схема кабеля изменена немного, вот мы и зацепили немного. Так совпало просто. Сейчас свет уже везде есть, если бы не ЕГЭ, никто бы не и обратил внимание. Но если так важно, чтобы был свет и работали камеры именно на момент ЕГЭ, школе, наверное, следовало бы иметь резервную линию питания», — говорит главный инженер ПЖКУ Николай Азанов.

В управлении образования Первоуральска не сумели оперативно пояснить, как будет закончен экзамен — его сдавали 80 человек. Секретарь ответила, что все специалисты сейчас на выезде — обеспечивают проведение ЕГЭ. По данным «URA.RU», представители ведомства требуют с коммунальщиков письменного объяснения произошедшего.

Юлия Литвиненко
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