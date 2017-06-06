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06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Свердловской области
16:05  06 июня 2017 2

В Екатеринбурге попала под следствие жена директора скандальной овощебазы № 4

Полиция Екатеринбурга не разглашает подробности делаФото: фейсбук Ольги Обуховой
новость из сюжета:
Скандальная овощебаза № 4
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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении Ольги Обуховой, жены директора скандальной 4-й овощебазы Ивана Обухова. Об этом сообщили «URA.RU» в окружении бывшего партнера Обухова, директора екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова.

«Дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере», — учточнил инсайдер.

Сам Иван Обухов совместно с Ларисой Ассоновой (ранее уже судимой за мошенничество) проходит в качестве подсудимого в Сысертском суде по делу о попытке рейдерского захвата 400 га земли, принадлежащей ООО «Светояр». Главным акционером фирмы является известный бард Александр Новиков.

По версии следствия, Ольга Обухова через ООО «Уктус» путем фиктивной процедуры банкротства ООО «Светояр» пыталась завладеть его активами, в том числе и сотнями гектаров земли.

«Мы не опровергаем эту информацию, но ответим лишь по письменному запросу на имя начальника УМВД города», — ответила «URA.RU» Ирина Бучельникова, руководитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Корреспонденту «URA.RU» удалось дозвониться до Ольги Обуховой. Она сказала, что пока ничего не знает о возбуждении уголовного дела. «Скорее всего, это провокация, организованная Новиковым», — ответила Ольга Обухова.

Дмитрий Антоненков
© Служба новостей «URA.Ru»
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