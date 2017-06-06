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06 июня 2017
22:58  06 июня 2017 0

Евросоюз продлит санкции против Крыма

Крым. День перед референдумом., флаги, крым
Крым останется под гнетом европейских санкцийФото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Санкции в отношении Крыма будут продлены еще на один год. Решение было принято во вторник, 6 июня, полномочными представителями стран-членов Евросоюза.

Формальное решение может быть одобрено в ходе следующего заседания, пишет телеканал 360. Если ситуация не изменится в последний момент, то решение будет окончательно одобрено Советом по иностранным делам уже 19 июня.

Ограничительные меры ЕС, действующие до 23 июня, включают в себя запрет импорта в Европу крымских товаров, а также запрет на любую предпринимательскую деятельность и европейские инвестиции в полуостров, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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