Временная передышка: прогноз магнитной бури и солнечной активности 18 сентября

После недавних возмущений геомагнитного поля ученые фиксируют относительно спокойную обстановку. Несмотря на это, полностью исключать вероятность новых бурь нельзя: Солнце остается активным, и прогнозы на ближайшие дни показывают возможность резких изменений. О том, ждать ли магнитную бурю 18 сентября — в материале URA.RU.
Солнечная активность 18 сентября 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, индекс солнечной активности сегодня составляет 3,9 из 10 возможных. За последние сутки на Солнце не зарегистрировано вспышек класса C и выше.
Графики солнечной активности показывают слабые колебания, но в целом уровень остается в пределах спокойного режима. Это говорит о том, что ближайшие сутки больших всплесков энергии не ожидается, хотя риски всегда сохраняются.
Магнитная буря 18 сентября
Согласно прогнозу, вероятность магнитной бури в четверг, 18 сентября, оценивается всего в 12%. Вероятность слабых возмущений магнитного поля Земли составляет 25%, а шанс спокойного состояния — 63%.
На следующий день, 19 сентября, ситуация станет еще более стабильной. Вероятность спокойной геомагнитной обстановки вырастет до 82%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Согласно долгосрочному прогнозу, вторая половина сентября пройдет относительно спокойно. Однако уже в начале октября ожидается новый период активности:
- 1–6 октября — возможны магнитные бури, ученые прогнозируют пик геомагнитной активности 2 числа.
- 12-13 октября – незначительные геомагнитные возмущения.
Что делать метеозависимым
Многие люди отмечают, что в периоды даже слабых возмущений магнитного поля самочувствие становится хуже. Наиболее частые жалобы связаны с упадком сил, мигренями, скачками давления, раздражительностью и трудностями с концентрацией внимания. Особенно тяжело такие дни переносят пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Но и у вполне здоровых людей подобные изменения могут вызывать дискомфорт.
Полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно, однако врачи советуют заранее позаботиться о здоровье и придерживаться простых правил, которые помогут смягчить воздействие:
- стараться ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильный режим сна;
- отдавать предпочтение легкой и полезной пище, избегать переедания и тяжелой еды;
- регулярно гулять на свежем воздухе и заниматься физкультурой;
- ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения — эти факторы только усиливают нагрузку на организм;
- следить за водным балансом, выпивая достаточное количество чистой воды в течение дня.
Кроме того, врачи напоминают, что в периоды магнитных бурь стоит избегать чрезмерных нагрузок и стрессов, уделять больше внимания отдыху и расслаблению. Если же недомогание не проходит или становится сильнее, важно не списывать все только на метеозависимость. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом, чтобы исключить скрытые или хронические заболевания.
