Грузия полностью погасила внешний долг перед Россией

Грузия полностью погасила многолетний государственный долг перед Россией. Об этом сообщают данные Министерства финансов Грузии.
«В опубликованных данных Минфина на конец августа, впервые в графе, где указана сумма внешнего госдолга перед Россией, стоит прочерк», — пишет ТАСС. Еще в 2003 году, по данным Минфина Грузии, на Россию приходилось 156,9 млн долларов из общего объема внешнего госдолга в 1,56 млрд долларов. Тогда Россия была вторым по величине кредитором Грузии после Туркмении.
В последующие годы долг перед Россией сокращался ежегодно на несколько миллионов долларов. К 2013 году он снизился до 100,4 млн долларов, к концу 2018 года — до 61,4 млн долларов, а к концу 2022 года — до 25,4 млн долларов. В феврале 2025 года сумма задолженности составляла 7,87 млн долларов, после чего была сокращена вдвое — до 3,997 млн долларов.
По состоянию на конец августа 2025 года общий размер государственного долга Грузии составил 9,09 млрд долларов, что на 50 млн долларов меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Несмотря на закрытие долгов перед Россией, Грузия продолжает обслуживать обязательства перед другими странами и международными финансовыми организациями. Крупнейшим кредитором на текущий момент является Франция, которой Грузия должна 850,9 млн долларов. В августе 2025 года Грузия полностью рассчиталась по долгам перед Арменией и Азербайджаном. Размер этих обязательств в последние годы был незначительным и составлял менее одго млн долларов по каждому направлению.
