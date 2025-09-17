Грузия полностью погасила внешний долг перед Россией

Общий размер государственного долга Грузии составил 9,09 млрд долларов
Общий размер государственного долга Грузии составил 9,09 млрд долларов

Грузия полностью погасила многолетний государственный долг перед Россией. Об этом сообщают данные Министерства финансов Грузии.

«В опубликованных данных Минфина на конец августа, впервые в графе, где указана сумма внешнего госдолга перед Россией, стоит прочерк», — пишет ТАСС. Еще в 2003 году, по данным Минфина Грузии, на Россию приходилось 156,9 млн долларов из общего объема внешнего госдолга в 1,56 млрд долларов. Тогда Россия была вторым по величине кредитором Грузии после Туркмении.

В последующие годы долг перед Россией сокращался ежегодно на несколько миллионов долларов. К 2013 году он снизился до 100,4 млн долларов, к концу 2018 года — до 61,4 млн долларов, а к концу 2022 года — до 25,4 млн долларов. В феврале 2025 года сумма задолженности составляла 7,87 млн долларов, после чего была сокращена вдвое — до 3,997 млн долларов.

По состоянию на конец августа 2025 года общий размер государственного долга Грузии составил 9,09 млрд долларов, что на 50 млн долларов меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Несмотря на закрытие долгов перед Россией, Грузия продолжает обслуживать обязательства перед другими странами и международными финансовыми организациями. Крупнейшим кредитором на текущий момент является Франция, которой Грузия должна 850,9 млн долларов. В августе 2025 года Грузия полностью рассчиталась по долгам перед Арменией и Азербайджаном. Размер этих обязательств в последние годы был незначительным и составлял менее одго млн долларов по каждому направлению.

