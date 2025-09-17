Токаев забеспокоился, что скоро произойдет ядерный Армагеддон

Токаев высказался о непростой геополитической ситуации в мире и возможном ядерном конфликте
Токаев высказался о непростой геополитической ситуации в мире и возможном ядерном конфликте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность высоким риском ядерного конфликта, который эксперты оценивают как наиболее вероятный за последние десятилетия. Он подчеркнул необходимость конструктивной дипломатии для предотвращения эскалации и укрепления доверия между странами.

«Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия», — передает слова Токаева корреспондент Tengrinews.kz. Он отметил с сожалением, что в настоящее время во всем мире на смену конструктивным усилиям и политике разрядки приходят конфронтационные настроения. Геополитические противоречия обостряются, а уровень социального напряжения продолжает увеличиваться.

На фоне углубляющихся геополитических разломов Токаев призвал к активной роли конструктивной дипломатии как ключевого инструмента для преодоления кризиса и восстановления доверия. Он также возложил надежды на религиозных лидеров, которые, по его мнению, могут способствовать межцивилизационному диалогу и укреплению мира.

Токаев ранее неоднократно говорил о риске ядерного конфликта. В мае 2025 года он, ссылаясь на международных экспертов, предупреждал, что риск применения ядерного оружия растет из-за возможных просчетов, случайностей или эскалации конфликтов.

