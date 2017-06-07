18:45 07 июня 2017 0

Павлу Юдину есть над чем задуматься после недавнего суда над бывшим замом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Белоярский городской округ, где с начала года дума не может выбрать мэра, может остаться еще и без главы горадминистрации. Сити-менеджер Павел Юдин подписал заявление об отставке с 1 июля 2017 года. Сообщение об этом «URA.RU» пришло сразу из нескольких источников. Как отмечают собеседники, «самого заявления еще никто не видел, ожидается, что оно будет представлено депутатам гордумы завтра».

Накануне Заксобрание Свердловской области едва не наградило Павла Юдина почетной грамотой. Такое предложение вносилось в повестку заседания 6 июня, но из-за возражений ряда парламентариев впоследствии вопрос был снят.

Но, по словам источников «URA.RU», поводом для отставки стала не обида на парламентариев, а возможное уголовное преследование. «Вчера как раз разговаривал со следователями. У них уже были показания Вшивкова (экс-начальник отдела капстроительства администрации Белоярского — прим.ред.), а теперь и Прохоренко согласился говорить наконец (экс-замглавы городского округа — прим.ред.). И Павел Юдин решил не дожидаться, когда к нему придут», — рассказал «URA.RU» источник в мэрии Белоярского.

Бывший замглавы Белоярского Сергей Прохоренко был признан виновным в получении взяток, 5 июня суд назначил ему наказание в виде 9 лет строгого режима и штрафа в 233 миллиона рублей. За год до этого был осужден по статье «превышение должностных полномочий» и экс-начальник отдела капстроительства в горадминистрации Белоярского Сергей Вшивков. Последний пошел на сделку со следствием, его показания позволили следователям начать дело против Сергея Прохоренко, и в итоге он отделался штрафом в 150 тысяч рублей. Поводом для начала расследований в отношении чиновников в мэрии Белоярского стал срыв отопительного сезона в 2015 году.