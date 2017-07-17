20:48 17 июля 2017 3

Геннадий Тушнолобов говорит, что беседа с силовиками прошла в доброжелательном ключе, но эксперты подозревают серьезную подоплеку. Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вызов для беседы в ФСБ бывшего премьер-министра Пермского края Геннадия Тушнолобова — это явный сигнал, и адресован он, вероятнее всего, местной элите. Эксперты считают, что новая краевая власть не намерена закрывать глаза на грехи своих предшественников.

Сотрудники управления ФСБ подозревают, что свинокомплекс, принадлежащий Пермскому краю, передан в долгосрочную аренду омской группе компаний «Синергия» по заниженной цене. По этому делу они пригласили для беседы бывшего главу прикамского правительства Геннадия Тушнолобова. Сам экс-премьер сообщил «URA.RU», что беседа с силовиками прошла в доброжелательном ключе, но эксперты считают, что сам ее факт имеет серьезную подоплеку.

«Вряд ли вызов Тушнолобова в ФСБ связан с предвыборной борьбой, ведь он не является чьим-либо ярым сторонником или противником. Но определенно это сигнал. Один вопрос — кому? Вероятно, местным элитам, что к ним внимательно присматриваются», — отметил в разговоре с «URA.RU» политолог Олег Подвинцев.

Политтехнолог Дмитрий Логинов считает, что ФСБ просто выполняет свою работу, расследуя скандальное дело о причинении ущерба крупнейшему в России производителю свинины. «В условиях, когда не утихает скандал вокруг свинокомплекса „Пермский“, ФСБ успешно выполняет свою работу. Тушнолобов в то время занимал пост премьер-министра, был в курсе многих вещей, которые происходили вокруг свинокомплекса. Его допрос — это вполне логичные действия», — говорит собеседник.

При этом эксперт отмечает, что силовики не заинтересованы в каких-либо масштабных потрясениях в политике и экономике края. «Правоохранительные органы не намерены „кошмарить“ бизнес и производство, — говорит собеседник. — Мы видим, что ФСБ вернула лицензию заводу имени Дзержинского. Это говорит о том, что есть понимание, что расследования преступлений не должны мешать работе предприятий, особенно стратегически важных для региона».