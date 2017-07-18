На Магнитогорском металлургическом заводе вкладывают миллиарды в охрану природы

14:27 18 июля 2017 1

Росприроднадзор оценил вклад комбината в экологические проекты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат проверили на предмет исполнения соглашения о сотрудничестве в области экологии. Проверку осуществили заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Рамиль Низамов, начальник Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу Борис Леонтьев и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Виталий Курятников.

Делегация осмотрела сразу два новых объекта, связанных со снижением выбросов в атмосферу. Это введенная в строй система аспирации доменной печи № 10 и новые газоочистные установки двухванного сталеплавильного агрегата. Кроме того, комиссия Росприроднадзора выяснила, как проходит реконструкция системы оборотного водоснабжения, которое до минимума снизит нагрузку на Магнитогорское водохранилище.

Подводя итоги проверки, Рамиль Низамов сообщил, что комбинат значительно снизил объем выброса вредных веществ, но нужно реализовать еще несколько значимых проектов.

«Магнитогорск — одна из территорий особого внимания Росприроднадзора, так как здесь существенная нагрузка на окружающую среду. Выполнено три серьезных проекта на сумму более 6 млрд рублей со значительным снижением выбросов загрязняющих веществ. Но на этом изменения в производственной цепочке Магнитогорского металлургического комбината не заканчиваются. Есть программа по агломерационному циклу, модернизации коксохимического производства. Росприроднадзор будет держать на особом контроле реализацию этих проектов».

В компании уточнили, что только за 2017 год инвестиции ММК в природоохранную деятельность составили 3,8 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве в области экологии было подписано в 2016 году между ММК, Минприроды, Росприроднадзором и Челябинской областью. За прошедший год в рамках данного договора компания завершила реконструкцию сероулавливающей установки в агломерационном цехе, ввела в строй газоочистную установку в электросталеплавильном цехе, а также построила систему аспирации литейного двора доменной печи № 10 (в августе текущего года состоится запуск аспирационной установки доменной печи № 9).