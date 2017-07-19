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19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Свердловской области
16:41  19 июля 2017 6

Дважды отменен приговор полицейскому, обвиняемому в избиении бизнесмена на Урале

Зубович считает себя невиновным и утверждает, что бизнесмен его оговорилФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В среду, 19 июля президиум Свердловского облсуда отменил приговор бывшему полицейскому Александру Зубовичу, обвиняемому в избиении бизнесмена. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе областного суда. При этом адвокаты экс-полицейского отказываются от комментариев, заявляя, что «дело еще не закончено».

Любопытно, что ранее президиум Свердловского суда уже отменял приговор Зубовичу и отправлял дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию в Верх-Исетском суде. Таким образом, дело полицейского будет рассматриваться по существу уже в третий раз.

Свердловский полицейский должен отсидеть 7 лет из-за чужой печени

Напомним, что обстоятельства дела касаются рейда полицейских, наркоборцов и ФСКН в ночной клуб «Пушкин» октябре 2013 года. Тогда силовики задержали директора ООО «Трейд-Маркет» Алексея Тучкова: в том месте, где он стоял, наркополицейские обнаружили пакетик с белым порошком (впоследствии оказалось, что это JWH). По словам бизнесмена, пакетик был не его, тогда Зубович со словами «значит, будет твой» сильно ударил Тучкова в живот. Как позже выяснилось, у бизнесмена произошел разрыв правой доли печени с отрывом желчного пузыря и изливанием крови в брюшную полость.

1 июня 2016 года Верх-Исетский суд приговорил Зубовича к семи годам заключения в колонии. В ноябре защита опротестовала приговор, но судья оставил его в силе. Адвокат Сергей Колосовский настаивал на невиновности полицейского, так как на записи с камер видеонаблюдения видно, что потерпевшего никто не бил.

В феврале 2017 суд скостил наказание для Зубовича до трех лет. Теперь дело отправлено на новое рассмотрение в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Дмитрий Антоненков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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