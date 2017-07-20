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20 июля 2017
Главные новости Москвы
12:14  20 июля 2017 4

Депутаты попросили Набиуллину помочь кавказцам с кредитами

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Вмешаться в ситуация просят НабиуллинуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы просят главу Центробанка Эльвиру Набиуллину разобраться в ситуации с выдачей кредитов жителям Северного Кавказа. По их мнению, банки безосновательно отказывают кавказцам в займах, ссылаясь только на территориальную привязку.

Российские парламентарии заявляют, что с отказами в выдаче кредитов столкнулось большое количество кавказцев, имеющих работу и регистрацию. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев рассказал, что десятки жалоб поступили на «Совкомбанк», ВТБ24, «Уралсиб», «Кредит Европа банк» и банк Зенит».

После многочисленных жалоб депутаты Госдумы подготовили коллективное обращение к Набиуллиной с просьбой заняться проблемой. В ЦБ агентству Life.ru подтвердили, что жалобы от клиентов с Северного Кавказа действительно есть. «За 2017 год в Банк России поступило пять жалоб на отказ банков в предоставлении кредитов людям, проживающим на Северном Кавказе», — рассказали там.

При этом в Центральном Банке не планируют решать проблему, заявляя, что «банки принимают решение о предоставлении кредита на основании финансового положения заемщика и его кредитной истории».

Дарья Александрович
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