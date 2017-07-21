{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Свердловской области
21:31  21 июля 2017 1

Шипулин и влиятельный бизнесмен открыли в Екатеринбурге место для развлечений. ФОТО

Детские команды "сражались" на новом полеФото: пресс-служба «Общество «Малышева 73»

В Юго-Западном районе Екатеринбурга открылся новый футбольный корт. Площадка создана в рамках проекта «Территория спортивных побед» благотворительным фондом «Общество «Малышева 73» «Добрые дела» и благотворительным фондом биатлониста Антона Шипулина.

«Подъезжая к площадке и увидев, сколько ребятишек тут играют, я понял, что мы выходим на новый уровень. Думаю, вскоре мы сможем перейти к еще более глобальным проектам, к площадкам с большим функционалом. Попробуем, например, строить совмещенные футбольно-баскетбольные корты», — сказал Шипулин.

На церемонии открытия звучали торжественные речи, были организованы развлекательная программа и матч-открытие, в котором сошлись две детские команды. «Ребята показали бескомпромиссный и яркий футбол», — отметили в пресс-службе «Малышева 73».

1/6
Детские команды сыграли матч-открытие Фото: пресс-служба «Общество «Малышева 73»

Соучредитель благотворительного фонда «Общества «Малышева 73» Игорь Заводовский рассказал, что в этом году в столице Урала могут появиться и другие подобные площадки: «Есть разные способы реновации пришедших в упадок кортов. Окончательно мы еще не определились, но, возможно, до конца года еще несколько таких футбольный полей отремонтируем. И точно откроем в Екатеринбурге шесть новых площадок для воркаута».

Напомним, для благотворительных фондов это уже второй футбольный корт — первый они открыли осенью прошлого года. А последняя площадка для воркаута была создана в студенческом городке УрФУ в июне.

Антон Шипулин — российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров