В Юго-Западном районе Екатеринбурга открылся новый футбольный корт. Площадка создана в рамках проекта «Территория спортивных побед» благотворительным фондом «Общество «Малышева 73» «Добрые дела» и благотворительным фондом биатлониста Антона Шипулина.
«Подъезжая к площадке и увидев, сколько ребятишек тут играют, я понял, что мы выходим на новый уровень. Думаю, вскоре мы сможем перейти к еще более глобальным проектам, к площадкам с большим функционалом. Попробуем, например, строить совмещенные футбольно-баскетбольные корты», — сказал Шипулин.
На церемонии открытия звучали торжественные речи, были организованы развлекательная программа и матч-открытие, в котором сошлись две детские команды. «Ребята показали бескомпромиссный и яркий футбол», — отметили в пресс-службе «Малышева 73».
Соучредитель благотворительного фонда «Общества «Малышева 73» Игорь Заводовский рассказал, что в этом году в столице Урала могут появиться и другие подобные площадки: «Есть разные способы реновации пришедших в упадок кортов. Окончательно мы еще не определились, но, возможно, до конца года еще несколько таких футбольный полей отремонтируем. И точно откроем в Екатеринбурге шесть новых площадок для воркаута».
Напомним, для благотворительных фондов это уже второй футбольный корт — первый они открыли осенью прошлого года. А последняя площадка для воркаута была создана в студенческом городке УрФУ в июне.
Антон Шипулин — российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира.