Сирийские дятлы прилетели в Россию и свили гнезда в Битцевском парке

В Битцевском парке под Москвой начали гнездиться сирийские дятлы. Эти пернатые являются большой редкостью для лесов столицы России.
«В Битцевском лесу начал гнездиться необычный для этих мест сирийский дятел, — сообщается на сайте мэра Москвы. — Сотрудники леса обнаружили молодую птицу во время учета».
Как уточняет информагентство Nation News, сирийский дятел немного похож на привычного нам пестрого дятла, однако у него более бледное подхвостье и красуются пестрины на боках. Первоначально птица была распространена только на Ближнем Востоке, но постепенно арел ее обитания стал расширяться в Центральную и Восточную Европу. То, что орнитологи обнаружили сирийского дятла в Москве, говорит о расширении ареала его обитания на север.