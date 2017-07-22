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22 июля 2017
19:11  22 июля 2017 0

Сирийские дятлы прилетели в Россию и свили гнезда в Битцевском парке

Сирийский дятел может скрещиваться с пестрым сородичемФото: Википедия

В Битцевском парке под Москвой начали гнездиться сирийские дятлы. Эти пернатые являются большой редкостью для лесов столицы России.

«В Битцевском лесу начал гнездиться необычный для этих мест сирийский дятел, — сообщается на сайте мэра Москвы. — Сотрудники леса обнаружили молодую птицу во время учета».

Как уточняет информагентство Nation News, сирийский дятел немного похож на привычного нам пестрого дятла, однако у него более бледное подхвостье и красуются пестрины на боках. Первоначально птица была распространена только на Ближнем Востоке, но постепенно арел ее обитания стал расширяться в Центральную и Восточную Европу. То, что орнитологи обнаружили сирийского дятла в Москве, говорит о расширении ареала его обитания на север.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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