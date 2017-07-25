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Главные новости Челябинской области
18:31  25 июля 2017 0

На челябинской стройке рухнул башенный кран. Есть пострадавшие. ВИДЕО

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим на стройплощадке кафедрального собора Рождества Христова. Челябинск, подъемный кран, стройка
Кран рухнул во время демонтажаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На стройплощадке жилого комплекса в Челябинске рухнул башенный кран, когда рабочие проводили его демонтаж. В результате падения техники пострадал один рабочий, бригада «скорой помощи» госпитализировала его в больницу.

Обрушение башенного крана произошло около 16 часов, 25 июля, на стройплощадке жилого комплекса «Ягодный» на улице Дзержинского в Ленинском районе. Как сообщила очевидица порталу 74.ru, дом уже достроили и с утра рабочие приступили к демонтажу крана. Когда он рухнул, пострадал один из строителей. «Только не могу точно сказать: мужчина в это время был на земле или упал вместе с краном», — пояснила собеседница издания.

Женщина отметила, что вскоре к стройплощадке прибыли «скорая помощь» и пожарная машина. Рабочие донесли раненого на носилках до врачей. Причины обрушения крана сейчас выясняются.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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