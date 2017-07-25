На стройплощадке жилого комплекса в Челябинске рухнул башенный кран, когда рабочие проводили его демонтаж. В результате падения техники пострадал один рабочий, бригада «скорой помощи» госпитализировала его в больницу.
Обрушение башенного крана произошло около 16 часов, 25 июля, на стройплощадке жилого комплекса «Ягодный» на улице Дзержинского в Ленинском районе. Как сообщила очевидица порталу 74.ru, дом уже достроили и с утра рабочие приступили к демонтажу крана. Когда он рухнул, пострадал один из строителей. «Только не могу точно сказать: мужчина в это время был на земле или упал вместе с краном», — пояснила собеседница издания.
Женщина отметила, что вскоре к стройплощадке прибыли «скорая помощь» и пожарная машина. Рабочие донесли раненого на носилках до врачей. Причины обрушения крана сейчас выясняются.