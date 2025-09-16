В филиале детской поликлиники №8 имени Невского в Челябинске у подростка в кармане куртки взорвалась электронная сигарета. Школьник не пострадал, сообщил главврач учреждения, депутат гордумы Антон Рыжий в своем telegram-канале.
«Недавно в одном из филиалов детской поликлиники №8 произошел инцидент: у подростка прямо в кармане взорвалась электронная сигарета. К счастью, обошлось без травм, на момент взрыва куртка была не на подростке», — рассказал Рыжий.
Врач подчеркнул, что вейпы опасны не только для здоровья из-за содержания никотина и химических веществ, повреждающих легкие и сердечно-сосудистую систему, но и представляют прямую физическую угрозу. Он призвал запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним, отметив, что подобные девайсы не должны пользоваться спросом у подростков.
