Мать Дианы Шурыгиной Наталья забрала из Следственного комитета одежду дочери, которая служила вещественными доказательствами в деле об изнасиловании. Женщина решила продемонстрировать одежду дочери в Сети, в том числе и нижнее белье, на котором остались следы крови.
Соответствующее видео Наталья Шурыгина опубликовала на своём новом канале в YouTube. Наталья Шурыгина, пытаясь защитить свою дочь, демонстрирует пользователям Сети вещи, в которых Диана была в ночь изнасилования. По мнению матери, девушка была одета скромно. Общественности мать не постеснялась продемонстрировать лифчик и трусики девочки со следами крови после изнасилования. В конце женщина заявила, что ей «неприятно прикасаться к этой одежде».
По официальной версии, 1 июля 2016 года над пьяной 17-летней Дианой Шурыгиной надругались на вписке в Ульяновске в загородном коттедже. Кто был виноват в этой истории на самом деле, споры идут до сих пор, напоминает «Федеральное агентство новостей». Сторонники осужденного Сергея Семенова утверждают, что Шурыгина спровоцировала его и сочинила историю об изнасиловании.
Комментарии к видео Наталья Шурыгина предусмотрительно отключила, однако пользователи все равно обсуждают увиденное. Многих показ вещей девушки привел в недоумение. А кто-то и вовсе упрекнул Наталью в неискренности. В свою очередь, Наталья Шурыгина пояснила, что сделала это для того, чтобы показать всем поклонникам Сергея Семенова, какими могут быть последствия.
Месяц назад стало известно, что отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи. Одной из причин серьезных размолвок в семье девушки стало отсутствие работы у ее родителей. Переехав в Москву, они по-прежнему остаются безработными. Сама Диана увлеклась откровенными танцами.
Школьница из Ульяновска Диана Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят», где обсуждали вину 17-летней девушки в ее изнасиловании. Редакторы записали пять программ с участием девушки.