Асбестовский кирпичный завод (ООО «Заречный») полностью погасил долги по зарплате перед работниками, рассказал «URA.RU» старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.
«На данный момент задолженность перед работниками полностью погашена, что установлено уже предоставленными следствию подтверждающими документами», — подчеркнул Шульга.
Как выяснили в следственном комитете, с сентября по декабрь 2016 года завод по производству кирпичей и черепицы задолжал 87 работникам 2,6 миллиона рублей. Руководству «Заречного» представители СРК пригрозили трехлетним тюремным сроком. После чего работодатель нашел деньги на выплату всех долгов перед сотрудниками.
Между тем следственный отдел по городу Асбест СК России по Свердловской области продолжает проверять кирпичный завод, эксперты изучают финансовую и бухгалтерскую отчетность.
Волна срочных выплат долгов по зарплатам на уральским предприятиях пошла с истории с Нижнетагильским заводом теплоизоляционных изделий.
Руководитель предприятия пообещал работникам погасить долги, если ему об этом скажет президент Владимир Путин. Узнавший об этом глава государства назвал директорат завода «борзотой», после чего собственник быстро решил проблему с задержкой зарплат.
После прецедента президентский рычаг давления решили использовать бывшие рабочие заводов — бакротов «Заречный» в Асбесте и «БЕТАМ» в Новоуральске.