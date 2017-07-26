Глава Республики Крым Сергей Аксенов подарил Анастасии Волочковой сноп пшеницы. Балерина в среду, 26 июля, посетила полуостров с гастрольным туром.
Фото Волочкова выложила в своем Instagram, сопроводив подписью: «В руках у меня валюта региона — крымская пшеница. Это дар Сергея Аксенова, как и мои любимые белые розы».
«Очень трогательный дар мне сегодня преподнес Сергей Валерьевич Аксенов. Это целый сноп пшеницы. Для меня это такой символ Крыма, и я знаю, что ему самому подарили этот сноп, и то, что он мне его передарил, это для меня как святыня», — призналась Волочкова на пресс-конференции, ее слова приводит «Крыминформ».
Балерина также призналась, что намерена увезти с полуострова бутылочку крымского коньяка, который, как уверяют местные жители, лучше французского.