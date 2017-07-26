{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
22:34  26 июля 2017 0

«Я знаю, он мне его передарил!». Волочкова сравнила со святыней сноп пшеницы от главы Крыма. ФОТО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Сноп пшеницы является для Волочковой символом КрымаФото: Instagram Анастасии Волочковой

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подарил Анастасии Волочковой сноп пшеницы. Балерина в среду, 26 июля, посетила полуостров с гастрольным туром.

Фото Волочкова выложила в своем Instagram, сопроводив подписью: «В руках у меня валюта региона — крымская пшеница. Это дар Сергея Аксенова, как и мои любимые белые розы».

«Очень трогательный дар мне сегодня преподнес Сергей Валерьевич Аксенов. Это целый сноп пшеницы. Для меня это такой символ Крыма, и я знаю, что ему самому подарили этот сноп, и то, что он мне его передарил, это для меня как святыня», — призналась Волочкова на пресс-конференции, ее слова приводит «Крыминформ».

Балерина также призналась, что намерена увезти с полуострова бутылочку крымского коньяка, который, как уверяют местные жители, лучше французского.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров