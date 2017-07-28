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Главные новости Челябинской области
09:00  28 июля 2017 0

Дубровский и Степашин справят новоселье в Челябинске

Степашин Сергей Челябинск, степашин сергей, дубровский борис, тефтелев евгений
Сергей Степашин (слева) и Борис Дубровский вручат ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жильяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск 28 июля, в пятницу, прибывает председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин. Он проведет совещание на тему переселения граждан из ветхо-аварийного жилья.

В первой половине дня Степашин вместе с губернатором Борисом Дубровским побывает в Копейске. Там состоится торжественное вручение награды «Знак качества ЖКХ» и фасадной таблички «Дом образцового содержания» жителям одного из домов на Коммунистическом проспекте.

Далее Степашин и Дубровский отправятся в Ленинский район Челябинска, где будут вручаться ключи новоселам недавно сданного в эксплуатацию ЖК «Смолинский». В этот микрорайон переезжают бывшие жильцы аварийных домов из Челябинска и области.

Неделю назад Сергей Степашин и Борис Дубровский встречались в Москве. Челябинский губернатор доложил, что в регионе будет полностью завершена программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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