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31 июля 2017
Главные новости Москвы
23:04  31 июля 2017 0

Стало известно, где пройдет Олимпиада-2028

Лос-Анджелес в третий раз примет Олимпийские игрыФото: PxHere

Власти Лос-Анджелеса договорились с Международным олимпийский комитетом (МОК) о проведении в городе летних Олимпийских игр 2028 года.

Лос-Анджелес в третий раз примет Олимпийские игры. МОК согласился провести в городе Олимпийские игры-2028. Такая договоренность означает, что игры 2024 года пройдут в Париже, который ранее соревновался за это право с американским городом.

Пока неизвестно на каких условиях Лос-Анджелес согласился ждать еще четыре года. Возможно, речь идет о дополнительном финансировании программ развития детского спорта.

Напомним, что последний раз летняя Олимпиада прошла в США в 1996 году. В Солт-Лейк-Сити в 2002 году состоялись зимние олимпийские игры, передает «Интерфакс».

Дарья Александрович
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