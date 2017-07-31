Власти Лос-Анджелеса договорились с Международным олимпийский комитетом (МОК) о проведении в городе летних Олимпийских игр 2028 года.
Лос-Анджелес в третий раз примет Олимпийские игры. МОК согласился провести в городе Олимпийские игры-2028. Такая договоренность означает, что игры 2024 года пройдут в Париже, который ранее соревновался за это право с американским городом.
Пока неизвестно на каких условиях Лос-Анджелес согласился ждать еще четыре года. Возможно, речь идет о дополнительном финансировании программ развития детского спорта.
Напомним, что последний раз летняя Олимпиада прошла в США в 1996 году. В Солт-Лейк-Сити в 2002 году состоялись зимние олимпийские игры, передает «Интерфакс».