Bloomberg: Британия и Канада присоединятся к плану ЕС по изъятию активов РФ

Великобритания и Канада присоединятся к инициативе Евросоюза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины в рамках так называемой схемы репарационного кредита. Об этом сообщает одно из американских информагентств.
По данным Bloomberg, страны ЕС близки к компромиссу по механизму изъятия активов, а присоединение Лондона и Оттавы к плану расширит его финансовую базу. Как отмечает издание европейские власти ведут активные переговоры о создании юридического механизма, который позволит использовать замороженные российские средства для поддержки Украины.
Страны ЕС рассчитывают достичь компромисса по плану на следующей неделе. После этого начнется разработка юридической базы для реализации схемы. В публикации уточняется, что Великобритания заблокировала активы России на сумму 33 миллиарда долларов. Точная сумма российских средств, находящихся в Канаде, пока не раскрывается.
Ранее Bloomberg сообщало, что Евросоюз рассматривает вариант применения замороженных российских активов в качестве основного инструмента для долгосрочного обеспечения финансовой поддержки Украины. В Брюсселе усиливается убеждение, что использование порядка 200 миллиардов евро, принадлежащих Центробанку России и замороженных на территории ЕС, остается единственной реально доступной возможностью для создания устойчивого механизма финансирования Киева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.