18:11 02 августа 2017 0

В ГИБДД обещали разместить предупреждение для горожан о дресс-коде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителя Кургана не пустили в здание областной Госавтоинспекции в шортах. Видеоролик возмущенного посетителя появился в группе «Типичный Курган».

Как сообщил «URA.RU» непрошедший дресс-код ГИБДД автор ролика Александр Южаков, в ведомство он приехал узнать о своих штрафах. «Хотел быть без долгов перед государством. Просто, я был удивлен, что другого мужчину в шортах пропустили», — отметил он.

В комментариях горожане подхватили тему летнего десс-кода. Одни пишут, что по деловой этике вход в шортах ограничивают в суды, административные здание и даже торговые центры. Другие курганцы опровергают эти слова собственными походами в ГИБДД и задания правительства области в шорта и даже «трениках». «Автору поста рекомендую обратиться в прокуратуру и приложить видео, пусть хотя бы дадут правовую оценку почему своим можно, а остальным нет!», — предложил Алекс Богомолов.

«Официально никаких запрещающих документов на вход в летней одежде (шортах и майках) в управлении нет, — сообщила „URA.RU“ начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД по Курганской области Наталья Прима, — Но по морально-этическим соображениям такое ограничение существует во всех административных зданиях, посетители должны приходить в приличном виде. Здесь инспектор не доработал — одного из посетителей пропустил».

С завтрашнего дня, по словам Натальи Примы, в здании вывесят объявление предупредительного характера о том, что вход в здание в шортах запрещен. «В прошлом году такое объявление у нас было, и люди с пониманием к этому относились», — добавила она. Все же сотрудники обещают сделать поблажку для некоторых водителей, например, для дальнобойщиков.