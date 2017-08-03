Куйвашев посетит завод, из-за которого были обыски на «URA.RU»

В пятницу, 4 августа, глава Свердловской области Евгений Куйвашев посетит артемовский машзавод «Вентпром» — предприятие, рассказ о котором стал поводом для уголовного дела против журналиста «URA.RU» Юлии Литвиненко. Ожидается, что он осмотрит площадки предприятий и встретится с рабочими.
Завод «Вентром» выпускает уникальное оборудование: вентиляторы для тоннелей, метрополитенов, шахт, газоотсасывающие вентиляторы, пылеуловители и другую продукцию для ведущих компаний России и СНГ. В октябре прошлого года после одного из решений арбитражного суда завод обязали выплатить бывшему директору предприятия Макарову около 1,5 млрд рублей за акции, которыми тот владел всего несколько дней в 2003 году. Руководство завода назвало решение суда, которое полностью разоряло предприятие, рейдерским захватом, и готовилось увольнять 500 рабочих. Журналист «URA.RU» провел расследование и выяснил, что позицию Макарова в суде поддерживали структуры бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова.
Отстраненный от должности бывший силовик возмутился, написал заявление в полицию, и на журналиста сразу же было заведено уголовное дело по статье «Клевета с использованием СМИ». В ходе расследования в мае в агентстве прошли обыски — хотя Литвиненко регулярно ходила на допросы и предоставляла документы, которые могли повлиять на ход следствия.
Некоторые, впрочем, так и не были приобщены к делу: например, результаты «детектора лжи», которые показывали, что журналист не брала за публикацию денег и не имела умысла оклеветать бывшего генпрокурора. Теперь журналист ждет суда. Тем временем сам «Вентпром» продолжает работать, завод уже во второй раз доказал в арбитраже, что иск к нему подан неправильно.
Куйвашев посетит завод в первый раз после громкой истории в октябре прошлого года. В ноябре 2016 года дал поручение министру промышленности области держать ситуацию на предприятии на контроле. В феврале завод посетил вице-губернатор Алексей Орлов, который пообещал заводу поддержку.
4 августа лидер региона также посетит сервисное локомотивное депо «Артемовский», которое входит в одно из структурных подразделений компании «Синара-Транспортные машины». Кроме Артемовского, Куйвашев также съездит в Реж, где оценит ход реализации программы комплексного развития муниципалитета.