06:54 04 августа 2017 0

О необходимости развития арктических проектов ранее говорил Дмитрий Медведев Фото: Pixabay

Россия к 2035 году может усилить свое присутствие в Арктическом регионе за счет увеличения в регионе ледокольного флота. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службы Минэкономразвития и Минпромторга.

По подсчетам Минпромторга, к 2035 году России понадобится восемь атомных ледоколов. В данный момент российский флот располагает лишь четырьмя. Известно, что «Балтийский завод — Судостроение» уже приступил к производству трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220, а до конца года завершится разработка проекта атомного ледокола «Лидер». В перспективе их количество может быть увеличено еще на три единицы.

«Новая программа строительства ледоколов неизбежна для России, если государство хочет сохранить свой суверенитет на этих территориях. Без ледокольного флота это невозможно. Вопрос может быть в другом: насколько это будет экономически эффективно. Не должно быть сверхзатрат и разбазаривания бюджетных денег под флагом этого строительства», — отметил директор Центра экономики Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил (СОПС) Александр Пилясов.

Напомним, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещаний по бюджету на 2018—2020 годы заявил, что финансовые ресурсы должны быть перераспределены на приоритетные проекты в Арктике, а часть проектов в этом регионе необходимо перенести на более поздний срок.