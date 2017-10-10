13:27 10 октября 2017 2

Чиновники решили упростить жизнь энергосбытовым компаниям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России вступили в силу новые правила отключения должников от электроэнергии, утвержденные постановлением правительства РФ N 624 от 24.05.2017. Теперь энергосбытовой компании достаточно отправить одно уведомление для соблюдения всех формальностей, что значительно упрощает процедуру. Но главное — теперь это касается и тех, кого раньше закон в принципе запрещал отключать полностью.

Согласно постановлению, теперь у энергоснабжающей компании есть пять способов уведомления должника о грядущем отключении: через СМС-сообщение, по электронной почте, посредством размещения объявления на сайте гарантирующего поставщика, в квитанции на оплату, через официальные печатные СМИ. При этом подтверждения о получении не требуется, главное, чтобы один из способов был прописан в договоре на оказание услуг, а дальше потребитель сам обязан следить за появлением информации.

При этом по новым правилам отключать можно и медицинские учреждения, объекты централизованного водоснабжения и канализации, объекты связи, объекты воздушного, железнодорожного и водного транспорта, а также органы государственной власти и силовые ведомства. В случае накопления долгов руководители всех подобных объектов теперь сами обязаны заранее обеспечить техническую готовность к введению полного ограничения. В противном случае виновные будут привлекаться к административной ответственности.

Также документ предусматривает, что в случае задолженности по требованию гарантирующего поставщика организации-должники обязаны самостоятельно ограничить свое энергопотребление. Если это требование не выполнено, то Энергосбыт будет вправе инициировать привлечение потребителя к административной ответственности — и тогда нарушителя может ждать штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Аналогичное административное наказание предусмотрено и для потребителя, который самостоятельно нарушил введенный в отношении его объекта режим ограничения — теперь это приравнивается к самовольному подключению к сетям.

В связи с этим Нижневартовская энергосбытовая компания призывает своих потребителей очень ответственно отнестись к оплате счетов за электроэнергию, дабы избежать возможных неприятных ситуаций и негативных последствий.

Также ООО «НЭСКО» напоминает о том, что организации, ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, обязаны иметь согласованный в установленном законом порядке акт технологической и аварийной брони.